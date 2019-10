Une dure réalité pour Patrice Bergeron

L'attaquant des Bruins de Boston Patrice Bergeron a toujours été un guerrier sur la patinoire, mais le poids des années commence tranquillement à le rattraper.

Ainsi, le Québécois de 34 ans devrait avoir moins de temps de glace cette saison et il devrait s'absenter de plusieurs entraînements matinaux.

«Nous avons eu des discussions à ce sujet au cours des dernières années, a avoué Bergeron au site web The Athletic. Avec le nombre de matchs que nous disputons pendant une saison, au cours d'une carrière, ça fait beaucoup.»

«J'ai parlé à plusieurs joueurs qui ont déjà été dans cette situation et ils m'ont conseillé d'emprunter cette voie. Même si j'aimerais toujours être sur la patinoire, il faut aussi penser que la saison est longue. Donc, il faut prendre soin de soi pour être prêt à jouer beaucoup de matchs.»

Bergeron est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey avec un homme en moins, mais il devrait néanmoins être utilisé de moins en moins souvent dans cette situation.

«Il est notre meilleur joueur en désavantage numérique. Nous ne voulons pas ainsi mettre cela complètement de côté, a indiqué Cassidy. Cela dit, s'il est meilleur grâce à ça, nous devons pouvoir compter sur d'autres joueurs pour cette tâche.»

L’exemple de Neely

Le président des Bruins, Cam Neely, est passé par là au cours de sa carrière, lui qui a dû prendre sa retraite à 30 ans en raison de nombreuses blessures.

«Les joueurs savent beaucoup plus comment prendre soin de leur corps de nos jours, donc ça aide, a dit Neely. Cela dit, vers la fin de ma carrière, je ne participais plus aux entraînements matinaux et ça m'aidait grandement.»

«L'important dans son cas, c'est que nous savons que lorsqu'il sautera sur la patinoire, il sera prêt à donner son plein rendement.»

Même s'il n'a disputé que 65 rencontres la saison dernière, Bergeron a connu la campagne la plus productive de sa carrière avec 79 points, dont 32 buts. Il a ajouté 17 points en 24 matchs éliminatoires.