L’Océanic impose une première défaite aux Eagles

L’Océanic impose une première défaite aux EaglesRIMOUSKI-Il n’y a plus d’équipe invaincue cette saison dans la LHJMQ après la victoire de 9-2 de l’Océanic face aux Screaming Eagles du Cap — Breton ce mercredi soir devant 3 016 spectateurs au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

La troupe de Serge Beausoleil s’approche à un point du sommet du classement général. Le premier trio de l’Océanic formé de Cédric Paré, Alexis Lafrenière et Dmitri Zavgorodnyi a récolté 12 points, soit quatre chacun. « Ils étaient partout sur la glace. Ils auraient pu en inscrit deux ou trois autres. C’est difficile de demander mieux. J’ai beaucoup aimé nos débuts de période. Le jeu était très ouvert en 3e période », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui a de nouveau rendu crédit à sa brigade défensive très efficace, même sans gros nom. « Donald (Dufresne) fait un travail extraordinaire avec ces gars-là ».

L’Océanic a amorcé le match en lion alors que Cole Cormier (2e) a ouvert la marque à 29 secondes, aidé de l’excellent défenseur recrue Isaac Béliveau et d’Anthony D’Amours. Les locaux dominaient 8-0 dans les lancers à un certain moment, avant que les visiteurs ne se mettent en marche. Ryan Francis a d’abord frappé le poteau lors d’une pénalité à Jeffrey Durocher, puis ce même Francis a perdu la rondelle en ratant son lancer, ce qui a profité à son coéquipier Félix Lafrance alors que le gardien Colten Ellis s’était compromis, en avantage numérique en milieu de première. Dans la dernière minute, Dmitri Zavgorodnyi (2e) a redonné les devants à l’Océanic aidé de D’Amours et Vincent Martineau.

L’Océanic a ajouté trois buts dans les cinq premières minutes de la deuxième période, ceux de Cédric Paré (6e), Adam Raska (2e) et Béliveau (1er). Alexis Lafrenière est complice de deux buts inscrits en supériorité numérique. En milieu de période, un puissant lancer de Egor Sokolov a fracassé la baie vitrée derrière le filet de Colten Ellis, entraînant un long délai et forçant les deux équipes à retraiter à leur vestiaire. Dès le retour, l’Océanic a pressé le pas et Zavgorodnyi (3e) a pris le retour de Lafrenière pour battre le gardien Grimard. Sokolov a réduit l’écart à 6-2 dans la dernière minute de période médiane.

Paré, Lafrenière et Soucy, les deux derniers en échappée, ont ajouté l’insulte à l’injure en 3e période. Adam Raska a quitté le match par mesure préventive. « C’était un coup à la tête qui va être envoyé à la Ligue », lance le pilote des Rimouskois. L’Océanic rendra visite au Phœnix de Sherbrooke vendredi soir.