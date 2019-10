[VIDÉO] Un rat dans une résidence de l'Université Laval

Des étudiants de l’Université Laval ont récemment filmé un rat qui déambulait dans les corridors d'une résidence du campus.



Une vidéo enregistrée par un étudiant et publiée sur les réseaux sociaux mardi soir permet de voir le rongeur se balader dans un corridor du pavillon Alphonse-Marie-Parent avant d'aller se réfugier dans une trappe menant à des conduits électriques.



La vidéo est notamment disponible sur la page Facebook Spotted: Université Laval. Les images de l'indésirable visiteur ont suscité de nombreux commentaires et inquiétudes.



«On fait affaire avec une entreprise de gestion parasitaire. Elle a rapidement réglé le problème», indique Andrée-Anne Stewart, porte-parole à l’Université Laval.



Selon la porte-parole, il est très rare qu’un rongeur ou d’autres petits animaux s’introduisent à l’intérieur des locaux, «mais cela peut arriver, comme dans n’importe quel bloc appartements de la ville de Québec».



L'animal s’est fort probablement introduit dans le pavillon par le débarcadère – une porte de garage pour la réception de livraisons –, selon la porte-parole.



«Quand il commence à faire froid, ça peut arriver que les petits animaux entrent», fait valoir Mme Stewart.



Elle précise également que la trappe où l'on peut voir le rat s’introduire, dans la vidéo, a été scellée.