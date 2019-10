GENGHINI, Teresa (née Pin)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Teresa Genghini née Pin, le 30 septembre 2019.Épouse de feu Mario Genghini, elle laisse dans le deuil ses filles Louise (Rick), Elena (Carl) et Lina (Marc-Éric), ses petits-enfants Christina, Laura et Daniel et son arrière-petit-fils Amari, sa soeur Lina ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19 à 21h à la:2125, RUE NOTRE-DAMELACHINEUne cérémonie commémorative aura lieu le 5 octobre 2019 à 10h en l'Église Missione Del Annunziata (4360 rue Broadway, Lachine).