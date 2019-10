5 métiers où le travail ne prend pas de pause

Catherine Courchesne - 37e AVENUE

Pas de répit pour certains corps de métier ! Voici cinq domaines où il faut être au poste tous les jours (ou presque) et où la notion de « fin de semaine » est plus théorique qu’autre chose...

Chef cuisinier

Viacheslav Iakobchuk - stock.adobe.com

La vie des chefs vedettes à la télé vous fait saliver ? Pourtant, le métier de chef ou de cuisinier est loin d’être facile ! Le titre vient souvent avec de longues heures de travail, généralement les soirs et les week-ends. Sans oublier la chaleur torride des cuisines, les risques de blessures et la pression... Tout ceci pour un salaire assez bas. En effet, selon les plus récentes données d’Emploi Québec, le revenu moyen des chefs québécois est de 18,37 $ l’heure, comparativement à 15,15 $ l’heure pour les cuisiniers. Cela dit, le métier comporte aussi d’excellents côtés pour ceux qui aiment le travail d’équipe et faire preuve de créativité. Qui plus est, on note actuellement une abondance de postes vacants.

Député

Microgen - stock.adobe.com

Si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s’occupera de vous, dit-on. Alors, si vous désirez faire de la politique votre emploi, pourquoi ne pas tenter votre chance en tant que député ? Il s’agit toutefois d’un métier où vous ne compterez pas vos heures. Outre servir les citoyens de votre circonscription, au provincial, vous devrez siéger plus de 1 500 heures par année en commission parlementaire. Sans oublier les heures que vous passerez dans des événements citoyens et diplomatiques se déroulant souvent les soirs et les week-ends. En retour de votre implication ? Un salaire annuel moyen d’environ 96 000 $. À Ottawa, l’agenda des députés est tout aussi rempli, pour un salaire de base de 178 900 $.

Travailleur spécialisé en TI

Gorodenkoff - stock.adobe.com

Vous avez l’ambition de devenir développeur web ou programmeur de logiciel ? Ça tombe bien, car voilà des métiers en forte demande en raison de l’informatisation rapide du monde du travail. Toutefois, même si la plupart des entreprises en TI respectent le fameux « 9 à 5 », certaines tendent à adopter le côté sombre de la culture de la Silicon Valley, où de nombreux employeurs veulent voir leurs employés bosser 16 heures par jour, 7 jours par semaine et prendre leurs pauses non loin de leur bureau... Quoi qu’il en soit, cette industrie offre des emplois stimulants ainsi que des salaires annuels intéressants, à partir de 50 000 $.

Infirmière

Syda Productions - stock.adobe.com

C’est bien connu : il y a pénurie d’infirmiers et d’infirmières. Alors, si prodiguer des soins au quotidien est une responsabilité qui vous interpelle, n’hésitez pas à vous inscrire à une formation collégiale ou universitaire en soins infirmiers. Cependant, bien que la profession soit valorisante, elle vient également avec son lot de stress : sentiment d’urgence, pauses parfois inexistantes, heures supplémentaires fréquentes et horaires variables (jour, soir, nuit et week-end)... Le salaire moyen ? Environ 32,36 $ l’heure.

Producteur laitier

Ariane Citron - stock.adobe.com

Fatigué de la ville, vous déménagez en campagne et devenez producteur laitier ? Voici donc les tâches auxquelles vous devrez vous atteler : élevage des bovins, préparation et fertilisation des sols, semence, récolte et entreposage de la nourriture des troupeaux, soins et traite des vaches, ainsi que l’entretien des équipements et des bâtiments agricoles. Des obligations dont l’intensité varie bien sûr selon les saisons et les besoins des bêtes. En revanche, une chose est sûre : vous devrez vous lever tôt (au chant du coq !) et abattre de longues semaines (et fins de semaine !) de travail pour un salaire moyen de 19,30 $ l’heure.