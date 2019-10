JUNEAU, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 septembre 2019, est décédé M. Pierre Juneau, fils de feu Mme Claire Lamy et de feu M. Rolland Juneau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Colette Lanthier; ses enfants: Élise, Alexandre (Alexandra Sawicki) et Jonathan (Catherine Lizotte); ses petits-enfants: Aude, Béatrice, Romy et Paul. Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces, neveux, ainsi que de nombreux ami(e)s.Orthopédagogue de formation, il fit d'abord carrière dans le monde de l'éducation puis, aux relations intergouvernementales et internationales. Les ententes Bourassa-Chirac et les échanges Franco-Québécois l'amenèrent à la délégation générale du Québec à Paris pendant trois ans. À son retour au Québec, il oeuvre à la Direction des affaires Francophones hors Québec. Il fut par la suite adjoint au chef du protocole du gouvernement du Québec où il s'occupa des visites officielles du bureau du Premier Ministre, pour terminer sa vie professionnelle à la Direction des communications au Ministère des Affaires Internationales du Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laDES DEUX RIVESCENTRE FUNÉRAIRE DU PLATEAU693, AVENUE NÉRÉE-TREMBLAYQUÉBEC, QC G1N 4R8Tél : 418 688-2411le samedi 5 octobre 2019, de 13h à 15h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon le même jour à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec-soins palliatifs. Des formulaires seront disponibles sur place ou via le site web:www.fondationduchudequebec.ca