ROBITAILLE, Louise



Les familles Murray et Robitaille ont l'immense regret de vous annoncer le décès de Louise Robitaille survenu le 30 septembre 2019, à l'âge de 60 ans.Elle était l'épouse de Gilles Murray et la fille de feu Gérald Robitaille et de feu Victoria Lacourse.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils David (Derik); ses frères: Marc (Joanne), Yvon (Monique), Gilles, Gaston (Madeleine) et Robert (Nicole); sa soeur Lily (Hubert), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Elle fut prédécédée par son frère Jacques.Elle sera exposée à laDE L'OUTAOUAIS1369, BOUL. LA VÉRENDRYE OUESTGATINEAUle dimanche 6 octobre 2019, de 11h à 14h. La célébration de sa vie suivra au même endroit à 14h .Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.La famille désire remercier les Dres Isabelle Gagnon et Guylaine Thériault pour leur dévouement et leur soutien tout au long de cette épreuve.peuvent être envoyés à: www.cfo.coop