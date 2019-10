Coups de cœur au Québec: 7 randonnées colorées

Même si les paysages en couleurs sont enchanteurs partout où abondent érables et autres feuillus, voici sept endroits plus propices que d’autres pour admirer les points de vue en empruntant un sentier. Pour en profiter pleinement, il est préférable de tenir compte de la distance et la durée du trajet selon vos capacités et celles des personnes qui vous accompagnent. Bonne randonnée !

Le Mont Saint-Hilaire

Au Centre de la nature de la réserve naturelle Gault, tous ou presque se rendent au lac Hertel, à 15 minutes de marche ou au Pain de sucre, à un peu plus d’une heure. Le stationnement déborde souvent. Stationnement alternatif (si vous êtes client) : les Vergers Petit et Fils, une halte avec cidrerie et crêperie.

Sentiers : 25 km. Tarifs : 8 $ par adulte, gratuit pour les enfants.

Le Mont Condor Ouest

C’est l’un des coins les plus agréables pour la randonnée au parc régional de Val-David Val-Morin. En moins de 30 minutes, on se trouve déjà à 440 mètres d’altitude pour admirer le point de vue à partir d’un belvédère ou d’un rocher. Avec 60 kilomètres de sentiers, le parc demeure à explorer.

Chiens en laisse acceptés.

Entrée : 8 $ par adulte, gratuit pour les 17 ans et moins.

La Montagne Coupée Photo courtoisie, Tourisme Lanaudière

Derrière l’auberge du même nom perchée sur une falaise, la vue porte loin. Située à Saint-Jean-de-Matha dans Lanaudière, la montagne est traversée par 22 kilomètres de sentiers, gérés par les moines de l’Abbaye Val Notre-Dame. Dans leur magasin, ils vendent des produits du terroir provenant de la forêt.

Entrée gratuite. Quelques produits en vente : thé du Labrador, crème de champignons forestiers, sirop de bouleau. Chiens en laisse autorisés.

Le mont Arthabaska Photo courtoisie, Tourisme Victoriaville et sa région

Après avoir roulé sur l’A-20 bordée par un paysage plat, on a la surprise de voir apparaître une belle montagne à Victoriaville. Au sommet, se trouvent un pavillon d’accueil, un bistro et un belvédère. Les sentiers, totalisant 10 kilomètres, sont à la portée de la majorité des randonneurs.

Chiens admis, si en laisse.

Accès gratuit.

Le parc de la Gatineau Photo courtoisie, CCN

À 15 minutes du parlement, ce parc géré par la Commission de la capitale nationale (CCN) est sillonné de sentiers pédestres bien signalisés et pas trop longs. À découvrir : le secteur du lac Philippe pour la marche, le pique-nique et la caverne Lusk. Camping et location d’embarcation jusqu’au 14 octobre. Journées en nature animées les week-ends du 5 et du 19 octobre.

Activités et stationnement gratuits.

Le Cap Tourmente

À 30 minutes à l’est de Québec, cette réserve nationale de faune se distingue par son cap rocheux imposant bordant le fleuve. Avec les couleurs, c’est féérique et ça l’est encore plus avec des milliers d’oies en vol. Des sentiers avec points de vue mènent sur le cap ainsi que sur le littoral.

Sentiers : 20 km.

Frais d’accès : 6 $ par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.

Le sentier Les Florent

De Baie-Saint-Paul à Saint-Urbain, dans Charlevoix, ce tronçon du Sentier national louvoie entre monts et vallons. On a de beaux coups d’œil sur Baie-Saint-Paul, le Saint-Laurent et les montagnes. Points de départ possibles : camping Le Genévrier (au sud) ou gîte Chez Gertrude (au nord).