BRETON, Marguerite



Au Centre d'hébergement René Lévesque, le 1 octobre 2019, est décédée paisiblement à l'âge de 85 ans, madame Marguerite Breton, épouse de feu Ludovic Dubé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude (Daniel) et Martine, ses petits-enfants Andrée-Anne, Jérémy, Antoine, Raphaël et Charles, ses arrière-petits-enfants Charles-Alexandre et Félix-Olivier, son frère Claude (Lise), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 octobre 2019, de 18h30 à 22h, le samedi 5 octobre 2019, de 9h à 11h, à laLes funérailles seront célébrées le samedi 5 octobre 2019 à 11h en l'église Saint-Georges, 1105 boul. Desaulniers, Longueuil, QC, J4K 3V9.La famille tient à remercier l'équipe des soins du Centre d'hébergement René-Lévesque.