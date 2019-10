LANGLOIS, Soeur Claire, CND



(S.S.-Claire-de-Notre-Dame)est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 28 septembre 2019, à l'âge de 97 ans et 11 mois dont 74 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Elle était la fille de feu Euclide Langlois et de feu Whelmine Marchand.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Sylvie Lapierre (feu Yves) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame désirent remercier tout le personnel de la Résidence Bon-Secours pour les excellents soins prodigués.Les soeurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront à la :5015, AVE NOTRE-DAME-DE-GRÂCEMONTRÉAL, H4A 1K2jeudi, le 3 octobre 2019 à partir de 12h30. Les funérailles seront célébrées à 13h45 à la chapelle de la Résidence Bon-Secours. L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.