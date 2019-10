Agenda du week-end

Jalsaghar : de la musique de l’Inde du Nord

Demain, 20 h, au centre St-Jax (rue Sainte-Catherine et Bishop, on entre par la rue Bishop), vous pourrez entendre un concert d’hindoustani, et faire l’expérience des anciens salons de musique indiens avec les musiciens Jonathan Voyer et Subir Dev. Un voyage musical exceptionnel au son du santour et du tabla. Ouverture des portes à 19 h 30.