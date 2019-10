Alex Bregman : un atout important pour les Astros

Avec Alex Bregman qui évolue au troisième coussin pour les Astros de Houston, les amateurs de baseball québécois devront s’armer de patience avant de voir Abraham Toro sur le terrain durant les éliminatoires.

Le nom de Toro ne figure pas sur la liste des 25 joueurs des Astros éligibles pour la série face aux Rays de Tampa Bay. Il pourrait toutefois retrouver ses coéquipiers advenant une blessure à l'un de ceux-ci.

Bregman reprend parallèlement sa position en défensive avec le retour au jeu du joueur d’arrêt-court Carlos Correa. Victime de maux de dos en fin de saison, Correa devrait effectivement être à son poste, ce vendredi, pour le début de la série face aux Rays.

Avec une telle formation, les Astros comptent, à l’avant-champ, sur un excellent quatuor partant complété par le joueur de deuxième but Jose Altuve et le joueur de premier coussin Yuli Gurriel. D’entre tous, Bregman demeure peut-être le plus dangereux pour l’adversaire, lui qui fait partie des candidats pour le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine.

Selon le gérant des Astros, A.J. Hinch, Bregman a ce je-ne-sais-quoi qui vient intimider ses adversaires.

«C’est un joueur de baseball authentique et il est aussi aimable que n’importe qui dans notre équipe, a qualifié Hinch sur le site web du baseball majeur. Mais l’adversaire ressent probablement quelque chose un peu différent. Il joue avec une aura qui en irrite plusieurs, mais j’aime ce côté-là. Il mérite une telle considération et assume pleinement sa personnalité.»

Gagner à tout prix

Bregman est un gagnant et il n’hésite jamais à le démontrer avec, entre autres, différentes célébrations originales dans l’abri des joueurs.

«Tout ce qui compte est de gagner, rien d’autre, a ainsi noté Bregman en vue des éliminatoires. Il faut gagner à tout prix. C’est pourquoi j’aime ce sport.»

Sur le plan des statistiques, Bregman a maintenu une moyenne au bâton de ,296 durant la saison régulière. Il a totalisé 41 circuits, 122 points comptés et 112 points produits. Ses performances offensives devraient possiblement aider les Astros à vaincre les Rays dans une série 3 de 5.

«Ils ont une profondeur incroyable au monticule et une solide formation offensive, a toutefois prévenu Bregman à propos des Rays. Ils jouent bien en équipe et leur défensive vient appuyer leurs lanceurs. Ce sera une bonne série et un excellent test.»

- Justin Verlander est le partant annoncé pour les Astros, ce vendredi. Il a complété la récente saison avec un dossier de 21-6 et une moyenne de points mérités de 2,58. Son vis-à-vis doit être Tyler Glasnow (6-1).

- Vainqueurs du match éliminatoire de la Ligue américaine aux dépens des Athletics d’Oakland mercredi soir, les Rays n’ont pas remporté une série éliminatoire depuis qu’ils ont battu les Red Sox de Boston en 2008. Avec ce gain en série de championnat, les Rays avaient atteint la Série mondiale, où ils s’étaient inclinés en cinq matchs face aux Phillies de Philadelphie.