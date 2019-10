Bruges et ses charmes

Mon hébergement est situé dans la partie sud du quartier Magdalena. Ainsi, une balade quotidienne hautement visuelle me permet d’accéder au centre historique. Je déambule sur la rue Mariastraat jusqu’à la rue Gruuthusestraat. Je découvre l’un des paysages urbains les plus célèbres de la ville : le quai Rozenhoedkaai. Ce point de vue est le plus photographié de la région et offre une vue unique sur le Beffroi de Bruges. Une tour médiévale haute de 83 mètres surplombant la place du marché. Célèbre pour son carillon de 47 cloches, ce monument est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son sommet s’atteint au prix de 366 marches étroites. Mais la vue est sublime.

Au détour d’une ruelle, la place du marché s’ouvre majestueusement. Le charme médiéval de l’architecture, des petites maisons et des commerces ornés de pignons à gradins embellit ce tableau. L’ambiance est unique. Les grandes places des Belges se distinguent aussi par une odeur caractéristique qui flotte au gré de la brise. Celle des gaufres chaudes. La Région flamande est bien connue pour ses spécialités sucrées, ses moules-frites et ses bières. D’une rue à une autre, je me laisse porter par l’inspiration. Mon exploration urbaine me conduit dans le nord-est, dans le quartier de l’église de Sainte-Walburge. Bien que plus résidentielle, cette promenade le long des canaux me permet de découvrir le style de vie des gens qui y habitent. Le vélo est maître, de même que les petites embarcations pour circuler sur les canaux. Les maisons sont plus jolies les unes que les autres. La magie réside dans les détails.