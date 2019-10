Canadien c. Hurricanes: un événement spécial pour la famille Fleury

Les frères Cale et Haydn Fleury s’affronteront pour la première fois dans la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi soir, lors du match entre le Canadien de Montréal et les Hurricanes à Raleigh, en Caroline du Nord.

C’est évidemment un événement spécial pour toute la famille Fleury, d’autant plus que pour Cale, il s’agira d’un premier match dans la LNH après avoir connu un solide camp d’entraînement avec le Tricolore.

«Ça va être très amusant», a observé John Fleury, père des deux frères, en entrevue à l’émission Les Partants de la chaîne TVA Sports, jeudi matin.

M. Fleury et son épouse seront à Raleigh pour assister à ce moment important.

«On m'a demandé hier [mercredi] pour qui j'allais prendre, donc on veut une victoire en fusillade, a-t-il rigolé. Chaque équipe aura un point.»

Surprise

Même si M. Fleury a toujours cru en ses fils, il a néanmoins été étonné de voir Cale, le plus jeune des deux, obtenir sa place avec le Canadien au terme du camp.

«Quand on a su qu'il serait de l'équipe... il avait eu un si bon camp, mais on ne sait jamais, a-t-il expliqué. C'était quand même une surprise malgré son camp et toute sa préparation au fil des années.»

Le paternel n’avait pas hésité à prodiguer ses conseils à ses deux fils avant leurs camps d’entraînement respectifs

Photo d'archives, AFP

«Dans le cas de Haydn, c'est simplement de faire ce qu'il faut pour se retrouver dans la formation tous les jours, a-t-il indiqué. Il a prouvé qu'il peut jouer dans cette ligue, il peut jouer dans les séries. Maintenant, c'est une question de le faire constamment. Jouer sans trop penser, simplement jouer. Il a les habiletés pour le faire, il simplement besoin de croire en lui.»

Cale, lui, serait beaucoup plus posé que son frère aîné, qui a été choisi au premier tour par les Hurricanes lors du repêchage de 2014.

«Pour Cale, c'était un peu différent, a confirmé M. Fleury. Il a sa propre approche, calme, et il a commencé le camp avec beaucoup de confiance. Et je pense que certains vétérans lui donné encore plus de confiance à force de discuter avec lui. Je sais que Joël Bouchard [entraîneur du Rocket de Laval dans la Ligue américaine] a eu une bonne préparation avec Cale durant l'été afin de le préparer pour le camp et les attentes à son endroit.»

Si le cœur des parents balancera jeudi, aucun d’entre eux ne portera un chandail du Canadien. Mais ils se reprendront...

«On n'a pas eu un chandail de Montréal à temps, parce qu'on a su un peu à la dernière minute que Cale allait participer à ce match. [...] Mon épouse et moi, on pense à être au match d'ouverture locale au Centre Bell. À ce moment-là, on aura son chandail!»