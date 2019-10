Cinq bons restaurants italiens de Montréal

Qui n’aime pas la cuisine italienne? Des pâtes fraîches, de la pizza, un plateau de charcuteries, des cannoli... Il est pratiquement impossible de ne pas saliver devant ces plats riches de saveurs et de traditions.

Par chance, à Montréal, il existe plusieurs bonnes adresses où manger italien. Voici cinq endroits qui valent le détour.

1. Nora Gray

C’est dans une ambiance chaleureuse que vous pourrez déguster des spécialités italiennes au restaurant Nora Gray. L’établissement propose un menu qui change au gré des saisons, mais qui est toujours composé de produits locaux. Des antipasti jusqu’au dessert, en passant par l’impressionnante carte des vins, vous ne serez pas déçu en réservant une table à cette adresse.

1391, rue Saint-Jacques

2. Moccione

Le Moccione est en fait un projet de l’ancien chef du réputé restaurant Toqué!, Luca Ciancuilli. Avec son partenaire Maxime Landry, ils ont mis sur pieds un restaurant italien où les ingrédients locaux sont à l’honneur et où les prix sont abordables. Les pâtes sont toujours fraîches du jour et les plats du menu se partagent à merveille entre amis. Un restaurant très attachant à découvrir, si ce n’est pas déjà fait!

380, rue Villeray

3. Rita

C’est dans Verdun que les Montréalais peuvent manger chez Rita, un resto italien nommé en l’honneur des grand-mères de deux des propriétaires de l’endroit. Vous pouvez y déguster des pizzas (aussi disponibles pour emporter!) et des plats de pâtes, mais aussi un osso buco, un plat de poisson et des plats de salades et de légumes.

3681, rue Wellington

4. Impasto

Stefano Faita et Michele Forgione sont les deux rois de la cuisine italienne à Montréal et Impasto est leur premier restaurant ensemble. Vous trouverez sur le menu tout ce qui se fait de mieux dans la cuisine italienne. Tout est fait maison et est hyper goûteux. L’ambiance familiale du restaurant joue beaucoup sur l’expérience générale des clients.

48, rue Dante

5. Luciano Trattoria

Cette charmante adresse de la rue Saint-Zotique propose un très court menu qui vous donnera fort probablement envie de tout commander dès la première visite. On parle ici de six choix d’antipasti, huit choix de pâtes et deux plats de viande. C’est un réel voyage en Italie que Luciano Trattoria propose à vos papilles!

1212, rue Saint-Zotique Est