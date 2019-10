Décès de Roger Taillibert : «il n’arrêtait jamais de penser et de concevoir»

Quand la Ville de Montréal s’est vu octroyer l’organisation des Jeux olympiques de 1976, une équipe d’ingénieurs avait été formée pour appuyer l’architecte français Roger Taillibert. Aujourd’hui âgé de 80 ans, Raymond Cyr, un résident de Saint-Lambert, a ainsi travaillé à ses côtés avant de devenir éventuellement un ami personnel.

«Lorsqu’on regarde son dossier, il a des centaines de réalisations d’une qualité architecturale exceptionnelle au niveau international, a vanté M. Cyr, à propos de l'homme décédé jeudi à 93 ans. Parmi les œuvres dont il était le plus fier, il y a le Parc des Princes à Paris, le Stade olympique de Montréal et le vélodrome.»

M. Cyr, qui avait œuvré de près dans la conception du vélodrome, partageait d’ailleurs le désarroi de son ami Roger Taillibert quand l’endroit avait été transformé en Biodôme au début des années 1990.

Si M. Taillibert blâmait que la construction était devenue «une demeure pour des pingouins et des perroquets», Raymond Cyr convient qu’«on n’aurait jamais dû faire ça».

Composé d’une vaste coque en béton dont le toit profilé évoquait, semble-t-il, un casque de cycliste, le vélodrome était, selon M. Cyr, «reconnu et primé» en plus d’intégrer «un palais des sports». En plus des épreuves de cyclisme sur courte piste, les Jeux de Montréal y avaient tenu les compétitions de judo.

«Roger Taillibert avait des compétences à plusieurs niveaux, en architecture évidemment, mais il avait aussi des connaissances en ingénierie, a poursuivi M. Cyr. Quand on discutait ensemble, c’était facile de se comprendre. C’était un homme qui n’arrêtait jamais de penser et de concevoir.»

Un grand peintre

Un bel hommage avait été rendu à M. Taillibert, cet été à Repentigny, dans le cadre d’une exposition au Centre d’art Diane-Dufresne. M. Cyr a qualifié le vernissage de «grande soirée» en présence de l’architecte français.

«Ça clôturait tout ce qu’il avait fait pour Montréal, a affirmé son ami, qui allait naturellement le saluer lorsqu’il se rendait à sa maison de Saint-Sauveur-des-Monts, dans les Laurentides, quelques fois par année. C’était un peintre également et il était assez habile, il ne faut pas oublier que chacun de ses projets commençait toujours par un dessin ou une peinture.»

M. Cyr blâme finalement que l’architecte ait été mis de côté plus souvent qu’à son tour quand des solutions étaient recherchées dans l’éternel dossier du toit du Stade olympique.

«On a tellement travaillé fort pour faire quelque chose de spécial pour Montréal, mais on n’a jamais pu», a-t-il laissé tomber, faisant allusion à l’installation d’un toit rétractable.