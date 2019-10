Dette fédérale: les partis en campagne n’ont pas à s’inquiéter

MONTRÉAL – Le prochain gouvernement fédéral pourra «mettre de l’avant des projets ambitieux sans craindre une crise de la dette», croit l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

Pour arriver à un tel constat, l’IRIS rappelle dans une note socioéconomique publiée jeudi que la dette canadienne se situe entre 31 % et 33 % du produit intérieur brut (PIB) du pays depuis quelques années.

«Bien qu’on cite souvent l’Allemagne en exemple, c’est le Canada qui a la dette la plus avantageuse de tous les pays du G7», a dit Mathieu Dufour, chercheur à l’IRIS.

«Même si le gouvernement accumulait des déficits totalisant 150 milliards $ au cours des cinq prochaines années, soit cinq fois le plus gros déficit du gouvernement Trudeau, la dette aurait le même poids dans l’économie», a-t-il poursuivi.

Aux yeux de l’IRIS, ces nouvelles dépenses publiques permettraient de stimuler l’économie et de faire croître le ratio dette/PIB de seulement 1 %.

«On ne propose pas nécessairement de dépenser plus, on dit simplement qu’il y a de la marge pour le faire, a indiqué le chercheur associé Alexandre Bégin. Le déficit zéro ou pire, la diminution de la dette, sont des choix politiques qui pourraient être contre-productifs et miner la vitalité économique du pays. On pourrait par exemple investir massivement dans la transition écologique pour limiter notre dette environnementale, qui à l’heure actuelle est beaucoup plus inquiétante.»

Cette analyse apporte de l’eau au moulin du Parti libéral du Canada, dirigé par le premier ministre sortant Justin Trudeau, qui repousse le retour à l’équilibre budgétaire pour continuer d'intervenir dans l'économie, contrairement au Parti conservateur du Canada d’Andrew Scheer. Ce dernier souhaite plutôt rééquilibrer les livres en cinq ans suivant son élection.

L’IRIS indique que le Canada doit 97 % de sa dette en dollars canadiens et que le pays «a le plein contrôle de sa politique monétaire, dont la possibilité d’imprimer cette devise», ce qui fait en sorte qu'«il ne pourra jamais faire faillite».

«Si je ne fais pas les paiements sur ma voiture ou mon hypothèque comme entendu avec ma banque, à terme, je risque la faillite. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça pour un pays comme le Canada, qui n’a pas de paiement mensuel à faire», a indiqué la chercheuse de l’IRIS Julia Posca.