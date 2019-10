Du beaujo comme on aime!

Quand il est bien travaillé, le gamay peut donner des petites merveilles.

C’est le cas, ici, avec ce joli beaujolais issu de l’association entre Jean Foillard, l’un des meilleurs vignerons de l’appellation, et la sympathique agence RéZin que les amateurs reconnaissent par sa pastille orange apposée sur la bouteille. Oubliez toute référence aux vins du genre « beaujolais nouveaux » qui sont malheureusement souvent insipides. On est ici en présence d’un rouge au fruit nourri. Le nez prend un certain à se révéler et, l’oxygène aidant, évoque des parfums aguicheurs de mûrs, de cerise, de réglisse, de fleur et d’épices douces. En bouche, le vin est souple, frais, presque vibrant. C’est surtout gouleyant à souhait. N’hésitez pas à le passer en carafe une trentaine de minutes et de le servir assez frais (14-15°C).

Jean Foillard Collection Rézin Beaujolais 2017

25,55 $ - Code SAQ 12454958 – 12,8 % - 1,5 g/l

★★★ $$ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.