Enfin une campagne

Les chefs des partis fédéraux se sont finalement affrontés en face à face après avoir passé des mois à s’attaquer par médias interposés. Ils avaient visiblement hâte d’en découdre si on en croit la vigueur des échanges. Un débat musclé et éclairant.

Sans doute conscient de l’importance du moment, le chef libéral était bien préparé, mais il a parfois paru surexcité. M. Trudeau ne s’est pas gêné pour utiliser au maximum les faiblesses linguistiques de ses adversaires, allant jusqu’à les bousculer et les tutoyer. Il a réservé ses meilleures attaques envers Andrew Scheer, au sujet de l’avortement. « Vous cachez vos valeurs et convictions personnelles », a-t-il lancé. Il a encaissé quelques jabs lorsque la question de la laïcité a été soulevée, de loin, son moment le plus ardu du débat.