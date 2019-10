Et le "deep state" dans tout ça?

Le concept qu'on appelle le «deep state» trouve ses origines dans les années 1960. Le recours à cette expression n'est pas propre au contexte américain et le président français Emmanuel Macron y a référé plu tôt cette année.

Dimanche dernier Stephen Miller, ardent défenseur du présidennt américain, a souilgné dans au moins une entrevue que des forces occultes étaient à l'oeuvre pour nuire au président et l'empêcher de s'en prendre à "l'establishment". Donald Trump et Stephen Miller ont déjà alimenté leurs réfelxions et leurs stratégies en utilisant des sites qui propagent de très nombreuses théories du complot. Si on associe généralement deep state et conspirationnistes, faut-il pour autant tout balayer du revers de la main. Non. Mais il faut d'abord tenter de préciser un peu ce qu'est, ou ce que serait, l'État profond.

Il y a d'abord une définition ou une perception fantaisiste de ce concept. Un petit groupe de dirigeants non-élus se retrouveraient régulièrement pour s'assurer que les pantins élus demeurent dans le «droit» chemin", qu'ils servent les intérêts de véritables décideurs tapis dans l'ombre. Récemment on a même avancé que le président Obama dirigeait maintenant cette faction occulte. Si cette définition relève du fantasme, d'autres hypothèses sont un peu plus crédibles et quelques universitaires se sont aventurés sur ce terrain miné.

En écoutant Miller dimanche je me suis souvenu d'un bouquin qui traînait dans ma bibliothèque. L'auteur est un canadien d'origine qui a longtemps enseigné à l'Université Berkeley en Californie. Maintenant très âgé Peter Dale Scott est auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il réfère à l'existence d'une «politique profonde». Celui qui m'a intéressé le plus s'intitule The American Deep State et il a été publié en 2014. Tout en vous suggérant la plus grande prudence dans l'interprétation de ses écrits et de ses hypothèses, je considère que c'est un des ouvrages les mieux ficelés sur la question. Si vous vous aventurez à lire la prose de celui qui fut d'abord un poète, je vous invite à garder à proximité quelques réflexions ou analyses de ses détracteurs.

Rien dans ma pratique ou dans mes lectures ne me permet de justifier l'intervention d'un deep state dans la politique américaine. Je suis cependant convaincu que dans le monde occidental les administrations gèrent maintenant des machines monstrueuses et qu'il est bien difficle d'assumer pleinement le contrôle sur les individus qui y évoluent. Nous savons également que de riches financiers trouvent leur place et exercent leur influence au sein des deux grands partis. Si on ne peut nier que certains intérêts convergent et que de multiples intervenants puissent occasionnellement développer des atomes crochus, imaginer un effort constamment concerté relève du scénario des séries politiques américaines les plus populaires. Vous vous souvenez peut-être de la série à succès "Scandal" où on faisait régulièrement intervenir le dirigeant de l'État profond qui était nul autre que le père de l'héroïne de la série, Olivia Pope. Un scénario propice à de nombreux rebondissements? Oui et je me suis bien amusé. Mais rien que je ne puisse racrrocher à la réalité.

On associe habituellement au deep state les services comme la CIA ou le FBI. On pourrait avancer par exemple que l'ancien directeur du FBI James Comey a tenté de déstabiliser l'administration Trump et d'entraîner sa chute. Comment expliquer alors que le même Comey soit intervenu à deux reprises pendant la campagne électorale 2016 (le FBI n'intervient généralement pas pendant une campagne, c'est une loi non-écrite) pour partager des informations qui ne pouvaient qu'être nuisibles à la campagne d'Hillary Clinton? Tout simplement parce que dans le partage des pouvoirs et des responsabilités, le code d'éthique du directeur lui dictait d'informer la population américaine. On peut remettre en question les décisions et la gestion de James Comey, mais l'associer à l'État profond est une vue de l'esprit.

Nos machines étatiques actuelles et les nombreux groupes d'intérêt sont difficiles à contrôler et exiger de nos décideurs une connaissance parfaite de l'ensemble des serivces relève de l'illusoire. Pour le reste, s'il est amusant de spéculer il faut malgré tout garder un pied dans la réalité.