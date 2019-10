Félix Auger-Aliassime sans réponse devant Alexander Zverev

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a connu une journée à oublier au tournoi de Pékin, jeudi, étant sèchement battu par l’Allemand Alexander Zverev.

La sixième raquette mondiale et deuxième tête de série de l’événement a mis un peu plus d’une heure pour gagner 6-3 et 6-1 son duel de deuxième tour. Ainsi, il a savouré un deuxième triomphe en autant de sorties contre Auger-Aliassime cette année : en ronde des 32 à Monte-Carlo, l’athlète germanique avait eu le dessus 6-1 et 6-4.

AFP

Ayant peu à offrir contre les frappes puissantes de son opposant, le joueur de la Belle Province a concédé son service quatre fois. Il a été victime du bris en conclusion du premier set et a vu Zverev récidiver aux quatrième et sixième jeux.

Sur 87 points disputés, Auger-Aliassime en a obtenu seulement 31.

Ça casse pour Denis Shapovalov

Malgré de beaux efforts, le Canadien Denis Shapovalov a pour sa part été incapable de renverser le Belge David Goffin et a dû plier bagage au deuxième tour du tournoi de Tokyo.

L’Européen, troisième favori de la compétition et 15e joueur mondial, a triomphé en deux sets de 7-6 (5) et 7-6 (2) dans un duel pendant lequel aucun bris de service n’a été réalisé.

Shapovalov, détenteur du 32e rang de l’ATP, a dominé 10-4 au chapitre des as, mais a commis sept doubles fautes. Les deux hommes s’affrontaient pour une première fois en carrière au sein du circuit professionnel.

Par ailleurs, le joueur de l’unifolié devait renouer avec l’action un peu plus tard, cette fois en double. En compagnie de l’Indien Rohan Bopanna, il allait se mesurer aux Croates Nikola Mektic et Franko Skugor.