Je sors, je reste

Week-end du 4 au 6 octobre 2019

Coup de cœur

LIVRE

L’apéro au Québec : cocktails locaux et de saison

Photo courtoisie

Si vous aimez les cocktails, ce nouveau livre est fait sur-mesure pour vous. Le duo 1 ou 2 cocktails, composé de Rose Simard et Max Coubès, lancent leur tout premier guide L’apéro au Québec : cocktails locaux et de saison. Dans ce magnifique bouquin illustré, le duo met en lumière les divers artisans d’ici, en proposant 55 cocktails à base de spiritueux conçus exclusivement au Québec. Avec leur savoir-faire et leur imagination, Rose et Max y ajoutent leur touche avec des ingrédients frais de saison. Découvrez les distillateurs, les brasseurs et les producteurs des quatre coins de la province et apprenez les nombreuses techniques pour réussir le cocktail parfait et impressionner vos invités! *Sorti le 2 octobre

Je sors

DANSE

Suites ténébreuses

Photo courtoisie

La chorégraphe Hélène Blackburn est de retour avec une production qui explore encore le monde fantastique. Cette fois-ci, elle s’intéresse au monstre. Pour elle, on possède tous un monstre qui sommeille en nous. Pour l’illustrer, elle collabore avec Lucie Bazzo, conceptrice de lumières et scénographe, quatre interprètes et les trois musiciens des Dear Criminals. Avec les mouvements, les jeux de lumières et trompe-l’œil et la musique envoûtante, elle réussit à susciter des peurs imaginaires chez autrui, pour laisser place tout de même au merveilleux. *Ce soir et demain à 19h00 à l’Agora de la danse – 1435 rue de Bleury

ÉVÉNEMENT

Marché des créateurs

Photo courtoisie

Le Marché des créateurs de Laval lancera dès demain, son coup d’envoi pour sa toute première édition. Les visiteurs pourront y découvrir un marché aux allures boho et découvrir une vingtaine d’entreprises québécoises qui présentent des produits artistiques de toutes sortes : objets décoratifs, accessoires art de vivre, vêtements, bijoux, produits de beauté ou encore gourmandises du terroir. De plus, plusieurs activités auront lieu, comme des prestations musicales ou encore des ateliers offerts par les artisans. *Demain à partir de 9h00 et dimanche à partir de 10h00 au Centre Laval – 1600 Boulevard le Corbusier, Laval

ACTIVITÉ

Grand Bal des citrouilles et Jardin des lumières

Photo courtoisie

Le Grand Bal des citrouilles est de retour aujourd’hui, pour le grand plaisir des petits et grands, au Jardin botanique. Plusieurs activités sont prévues au programme, telles que la visite de la gentille sorcière Esmeralda, un atelier sur les différentes courges du jardin, un conte d’horreur animé et plus encore. Transportez-vous aussi dans l’univers féérique du Jardin des lumières, qui a toujours lieu, jusqu’au 31 octobre prochain. *Tout le week-end à partir de 9h00 au Jardin botanique - 4101 Rue Sherbrooke E,

ART

Boudro 360 - Exposition de Guy Boudro

Photo courtoisie

Connaissez-vous le Andy Warhol québécois? Il s’agit bel et bien de Guy Boudro qui nous offre, dans cette nouvelle exposition urbaine, ses œuvres éclatées! Dans un univers pop, coloré et contemporain, l’artiste constitue nous plonge dans ses souvenirs, ancrés dans plusieurs références de la culture populaires, passant des figures emblématiques aux bandes dessinées. De plus, il s’inspire également de la ville, pour y ajouter même une touche artistique sur les cônes orange, qui décorent les rues. Découvrez une œuvre dynamique à l’énergie palpable et contagieuse, tout comme l’artiste! *Jusqu’au 15 octobre à 19h00 à la Galerie MX – 333 Avenue Viger Ouest

CINÉMA

Matthias et Maxime

Photo courtoisie

Depuis Cannes, le nouveau long métrage de Xavier Dolan est finalement à l’affiche dans les salles de cinéma au Québec. Le jeune réalisateur de 30 ans présente une histoire basée sur l’amitié et l’amour. Lors d’un court métrage réalisé par la sœur d’un ami commun, les deux grands amis d’enfance Matthias et Maxime devront s'embrasser, pour une scène et ce moment aura des grandes répercussions sur leurs vies, malgré eux. Ce baiser qui semble bien innocent viendra-t-il mettre en péril leur amitié? *En salle le 4 octobre

Je reste

ROMAN

Osti de Tabarnac, preux chevalier francol

Photo courtoisie

L’auteur Ghislain Taschereau offre un tout nouveau roman éclaté et humoristique, qui nous plonge dans la période sombre du Moyen-Âge. L’action se déroule dans la cité de Franc, capitale de la Francolie, pays des Francols. Toutefois, la terre a été prise par l’armée de l’Unifolie et ils ont capturé le roi Florent de Lys. Les Unifols colonisent donc le pays des Francols, pour le climat et les richesses naturelles. D’ailleurs, pour le moment, seule la capitale est occupée par les Unifols...en attendant que le mur qui l’entoure, toujours en construction, puisse être enfin terminé. *Sorti le 4 octobre

TÉLÉ

Tout le monde en parle

Photo courtoisie

En plein cœur des débats électoraux, Guy A. Lepage et toute son équipe reçoivent le premier ministre du Canada Justin Trudeau, qui devra répondre aux diverses questions entourant tous les enjeux politiques et sociaux. De plus, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault rendre elle aussi visite au plateau, ainsi que Serge Savard qui viendra présenter sa biographie Canadien jusqu'au bout. Finalement, Denise Bombardier propose le documentaire Denise au pays des Francos et Christian Tétreault viendra adoucir nos cœurs avec son livre Conversations avec Marie. *Ce dimanche à 20h00 sur les ondes de Radio-Canada

ALBUM À ÉCOUTER

Briser la chaîne

Photo courtoisie

L’ex-candidate de La Voix, Renée Wilkin est de retour avec un nouvel album, sous la direction artistique de Corneille. Dans un son très soul et rythmé de pop, l’interprète se confie à son public à en abordant des sujets personnels, dans ce disque composé de 11 chansons. On y retrouve la chanson Après tout, qui aborde le sujet d’une rupture amoureuse douloureuse. Dans l’extrait La chaîne, elle y parle du deuil de son père. Toutefois, dans la pièce Elle est belle, la chanteuse se dévoile dans son parcours vers la confiance en soi. *Sorti le 4 octobre