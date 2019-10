«Je suis personnellement pro-vie» -Andrew Scheer

UPPER KINGSCLEAR, N.-B. | Après plusieurs mois de tergiversation, le chef conservateur Andrew Scheer a finalement admis jeudi qu’il était «pro-vie».

Pressé de questions jeudi, au lendemain du Face-à-Face 2019 de TVA où il en a été abondamment question, M. Scheer a précisé son point de vue, assurant que sa position n’avait pas changé et qu’il avait toujours été clair.

«Je suis personnellement pro-vie», a-t-il finalement lâché, lors d'un point de presse au Nouveau-Brunswick. Il a aussi déploré la stratégie des libéraux.

Andrew Scheer a réaffirmé que s’il devenait premier ministre, son gouvernement ne rouvrirait pas le débat sur l’avortement.

Mercredi soir, M. Scheer n’avait pas été si clair. Son adversaire libéral le lui a d’ailleurs reproché. «Je suis pour l’avortement, pour le mariage entre personnes de même sexe, pour mourir dans la dignité et je vais défendre ces droits avec toute ma force», a déclaré mercredi Justin Trudeau.

Scheer courtise aussi les bénévoles

Les conservateurs proposent un nouveau coup de pouce pour les Canadiens qui donnent de leur temps comme bénévoles en élargissant les critères d’un crédit d’impôt.

En campagne électorale au Nouveau-Brunswick, le chef conservateur a promis de réduire le nombre d’heures de service requis pour avoir droit aux crédits d’impôt fédéraux, soit de 200 à 150 heures par année.

L’engagement vise particulièrement les bénévoles qui œuvrent pour des services essentiels comme la protection contre les incendies et les efforts de recherche et sauvetage. On estime que le changement proposé va permettre à plus de 5000 personnes de plus d’y avoir accès.

«Ce sont des gens courageux, déterminés et forts, qui aident leurs voisins quand ils en ont le plus besoin, engageant souvent d’importantes dépenses personnelles. Un nouveau gouvernement conservateur va reconnaître ce service et ce sacrifice en les aidant à faire des économies d’impôt pour qu’ils puissent améliorer leur quotidien», a dit M. Scheer.

Selon ce dernier, près de 13 millions de Canadiens font plus de 2 milliards l’heure de bénévoles. «C’est ce que j’aime de ce pays et je crois qu’un gouvernement devrait encourager ça», a-t-il ajouté.

Les conservateurs rappellent que souvent les gens visés par cette promesse doivent débourser de l’argent de leur poche pour leur équipement, leur uniforme, leur transport, leur formation et leurs assurances.