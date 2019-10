La défensive des Carabins en plein contrôle

Avec seulement 51 points accordés cette saison en cinq matchs, la défensive des Carabins de l’Université de Montréal est la meilleure du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), portée par le travail de leurs demis défensifs.

Les joueurs des Carabins reprennent l’action vendredi, alors qu’ils recevront l’équipe de McGill au CEPSUM. Le dernier match entre les deux équipes s’était soldé par une victoire convaincante de 34 à 4 de l’UdeM, qui avait vu sa défensive jouer un fort match.

«On connaît bien nos coéquipiers et la cohésion est bonne, a mentionné le demi défensif Marc-Antoine Dequoy pour expliquer les succès de son unité. On n’a pas peur de se dire des choses dans le blanc des yeux quand ça fonctionne moins bien. Il n’y a pas de pointage du doigt.»

Comme Dequoy l’explique, les Carabins comptent sur un important noyau de demis défensifs composé en majorité de vétérans qui jouent ensemble depuis trois ou quatre ans.

«On compte beaucoup sur l’expérience c’est certain, mais on a aussi beaucoup de jeunes joueurs qui performent bien, soutient l’entraîneur des demis défensifs Olivier Fréchette Lemire. On s’y attendait. Dès les premiers camps, les joueurs de première année se sont impliqués. Il y a des gars qui prennent des rôles plus importants.»

Une reconstruction efficace

Comme c’est le cas pour plusieurs équipes universitaires, il y a un travail continuel de recrutement à faire. Année après année, quelques joueurs sont repêchés par des équipes de la Ligue canadienne de football (LCF), d’autres laissent tomber le football alors que certains finissent tout simplement leur parcours universitaire.

«On a pas juste patché des trous, les remplaçants sont bons, a déclaré Fréchette Lemire. Notre maraudeur l’an passé, François Hamel, a été remplacé par Alexandre Hardy lors des premières rencontres et il y a aussi Ethan Makonzo qui fait du bon travail. Notre demi de coin, Kerfalla Emmanuel Exumé, a été repêché par les Blue Bombers [de Winnipeg] et c’est Tysen-Otis Copeland qui a pris sa place. De les voir jouer des parties au complet, c’est bon pour leur moral et c’est beau à voir.»

Il reste encore trois matchs de saison régulière à disputer pour les hommes de Danny Maciocia. Les joueurs sondés s’entendent, ils devront tout d’abord vaincre McGill avant de penser à l’objectif ultime qu’est la Coupe Vanier.

«Le quart-arrière de McGill est dangereux et des receveurs comme Joel Soucy et Pearce Dumay seront à surveiller, précise quant à lui Redha Kramdi, également un demi défensif. Il va falloir rester sur nos gardes, parce qu’ils ont d’autres joueurs qui surprennent cette saison.»