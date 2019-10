Le 30e Omnium de L’ŒUVRE LÉGER, sous la présidence d’honneur de Robert Trudeau, Air Canada, a permis d’amasser la somme de 83 000 $ dont 100 % des profits servent la cause des jeunes de la rue au Québec. L’an dernier, L’ŒUVRE LÉGER a soutenu plus de 100 000 bénéficiaires par l’intermédiaire de différents organismes, qui recevront son aide cette année encore.

Photo courtoisie

Lors de la remise du chèque, on pouvait voir Gary Béliveau, Nathalie Moreau, Robert Trudeau, Isabelle Morin, Marc-André Coallier, Marie Luce Altémé, Carlos Rinaldi et Marc Villeneuve.

Cirque Hors-Piste

Photo courtoisie

Lucie Lauzon, directrice des programmes au Québec, 2e de la gauche dans l’anneau et Vincent Roy de RBC, dernier à droite, sont en compagnie des membres du Cirque Hors-Piste.

Photo courtoisie

Le porte-parole, Marc-André Coallier, est en compagnie de Richard Veenstra, D.G. de L’ŒUVRE LÉGER, François Rose, Serge Boileau et Nathalie Moreau.

La campagne de financement radiologie Mont-Tremblant

Photo courtoisie

La campagne radiologie Mont-Tremblant vise à amasser 350 000 $ en deux mois. De gauche à droite, Michel Rochon, président de la Fondation médicale, Martin Léonard, Lisette Lauzon, Pierre Dupré, Thérèse Barrette, Denis Dubé, Patrice Forget, Pierre Plouffe, Luc Brisebois, le maire de Tremblant, Marc Laverdure, et Daniel Desjardins.

DATSIT Sphère

Photo courtoisie

À l’occasion d’un grand barbecue urbain pour célébrer le 35e anniversaire de DATSIT Sphère on pouvait voir Jacques Bilodeau, Jean Rémillard, Jocelyn Deschênes, Nicole Robert, Jacques W. Lina et Bruno Dubé.

Fondation scolaire de Laval

Photo courtoisie

Le tournoi de la Fondation scolaire de Laval a amassé 25 000 $. De gauche à droite : Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval, les coprésidents d’honneur, Jean-François Magloire, Banque Nationale, et Me Jonathan Mallette Desjardins, chez Morency, Société d’avocats, et Rodrigo Lavin, v.-p. de la Fondation scolaire de Laval.