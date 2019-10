Le Lightning porté par Sergachev

Le défenseur Mikhail Sergachev a commencé sa saison régulière en force grâce à une récolte de trois points, alors que le Lightning, à Tampa Bay, a eu le dessus sur les Panthers de la Floride 4 à 2, jeudi soir.

Sergachev s’est fait le complice sur trois buts des siens. Nikita Kucherov, le meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey (LNH) l’an dernier, a ouvert la marque. Deux autres buts du Lightning ont été inscrits par des joueurs acquis pendant l’été. Le défenseur Kevin Shattenkirk et l’attaquant Patrick Maroon ont donc contribué à cette victoire.

Erik Cernak a quant à lui été buteur dans un filet désert. Kucherov a terminé la rencontre avec un but et une aide, tout comme son rival chez les Panthers Vincent Trocheck.

À son premier départ avec les Panthers, Sergei Bobrovsky n’a pas obtenu les débuts escomptés en accordant quatre buts. Son compatriore russe Andrei Vasilevskiy a été le vainqueur du côté de Tampa Bay.

Trouba et Panarin réussissent leur entrée

À New York, le défenseur Jacob Trouba a réussi ses débuts avec les Rangers en inscrivant trois points dans la victoire de 6 à 4 des siens face à son ancienne équipe, les Jets de Winnipeg.

Artemi Panarin a aussi enfilé l’aiguille pour la première fois dans l’uniforme new-yorkais. L’ancien attaquant vedette des Blue Jackets de Columbus a obtenu deux points.

Mika Zibanejad, qui a créé l’égalité 4 à 4 au début du troisième tiers, a quant à lui récolté un but et trois aides.

C’est Brett Howden qui a marqué le but gagnant, en fin de match. Brendan Smith a confirmé le gain avec 13 secondes à faire, en désavantage numérique.

Du côté des Jets, Blake Wheeler a compté deux fois tandis que Nikolaj Ehlers a obtenu trois mentions d’aide.

Henrik Lundqvist a livré une solide performance devant le filet des Rangers, où il a repoussé 43 lancers.

Sheary fait la différence

À Pittsburgh, Conor Sheary a inscrit deux buts contre son ancienne formation pour mener les Sabres de Buffalo vers un gain de 3 à 1 contre les Penguins.

Sheary a marqué le but de la victoire au deuxième vingt, en avantage numérique. Rasmus Dahlin a réussi le but d’assurance plus tard dans l’engagement.

Du côté des Penguins, Evgeni Malkin a été le seul marqueur. Kristopher Letang et Sidney Crosby ont obtenu des mentions d’aide sur la séquence.

Matt Murray a fait face à 41 tirs devant la cage de l’équipe locale. À l’autre bout de la patinoire, Carter Hutton a réalisé 28 arrêts.