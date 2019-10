Les coups de cœur de Marcus Samuelsson

Marcus Samuelsson peut se compter parmi les grands chefs-vedettes qui marquent la fine gastronomie, comme Daniel Boulud ou Gordon Ramsay. D’ailleurs, tout comme eux, il a choisi Montréal pour inaugurer son nouveau restaurant, qui se situe au chic hôtel Four Seasons. Le chef éthiopien d’origine suédoise qui habite New York confie être tombé sous le charme de la métropole. Voici donc les adresses coups de cœur du restaurateur primé.

Comme David McMillan est un ami, je dois dire que je suis allé essayer son nouveau restaurant McKiernan Luncheonette. J’adore la lumière qui pénètre dans l’espace. Je trouve ça très créatif. Il partage son local avec des photographes et un barbier. C’est vraiment très cool. C’est beau, chic, mais très accessible.

Photo Instagram @thecloakroombar

Photo Instagram @bargeorgemtl

Je suis vraiment souvent ici au Four Seasons ou aux alentours, alors je dirais le Cloackroom Bar. C’est vraiment juste à côté. C’est tout petit, privé et vraiment charmant. La carte des cocktails est hyper originale. Sinon, je dirais aussi le Bar George que je trouve magnifique. C’est aussi là que j’ai eu ma première rencontre avec Andrew, pour le projet du restaurant au Four Seasons.