L’Europe sur les ailes de Spotify

Le succès des chansons de Margaux Sauvé, alias Ghostly Kisses, sur les plateformes d’écoute en continu commence à avoir un impact intéressant pour l’artiste de Québec : elle mettra bientôt le cap sur l’Europe pour une tournée de six semaines.

C’est la première fois que Sauvé, nouvellement associée à un agent de spectacles et une étiquette de disques (Akira Records) basés à Londres, chantera ses pièces planantes outre-mer.

Son périple s’amorcera le 10 octobre, à Porto, au Portugal. Elle passera ensuite par la France, l’Allemagne, la Roumanie, la Pologne, la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni, avant de retourner au Portugal pour conclure sa série de concerts à Lisbonne, le 23 novembre. Pour celle qui s’est fait connaître quand sa chanson Such Words a franchi le million d’écoutes sur Spotify, être invitée à se produire en Europe constitue une belle surprise.

« Avec Spotify, ma musique est un peu partout, même à des endroits imprévus comme la Russie et l’Ukraine. C’est très mystérieux pour nous, mais j’ai hâte de voir ce qu’on aura comme réponse sur place pendant la tournée. »

Une route différente

Ghostly Kisses, qui fonctionne depuis ses débuts de façon totalement indépendante, n’a pas emprunté la même route que la majorité des artistes québécois pour se faire un nom. Elle se sent d’ailleurs un peu à part. Une conséquence, croit-elle, de son choix de chanter en anglais et du son très international de ses compositions.

« J’ai des idées pour le Québec et le Canada, mais ce n’est pas ma priorité pour le moment. J’habite à Québec et je me sens chez moi, mais je ne sens pas, et je le dis sans prétention, que je fais partie des artistes reconnus au Québec. Mais c’est correct, il faut juste que j’arrête d’espérer », dit-elle en souriant.

► Un EP de nouvelles versions acoustiques de ses chansons, Alone Together, paraîtra le 25 octobre.