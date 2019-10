Monnaie virtuelle PlexCoin: Dominic Lacroix devra payer 7 millions $

Le créateur de la monnaie virtuelle PlexCoin, Dominic Lacroix, devra payer près de sept millions de dollars à la suite d’un jugement final intervenu avec les autorités américaines.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé qu’elle avait obtenu un jugement final le 2 octobre dernier contre les propriétaires de la cryptomonnaie.



Selon la plainte déposée par la SEC le 1er décembre 2017, «PlexCoin et ses propriétaires Dominic Lacroix et Sabrina Paradis-Royer, ont collecté frauduleusement des millions de dollars en monnaie virtuelle provenant de la vente non enregistrée de titres à partir d'une série de faux et des déclarations trompeuses.»

Les défendeurs ont ratifié l’entente sans admettre ni nier les allégations quant à leur implication ou à la légalité du projet PlexCoin.

En outre, Lacroix et Paradis-Royer ne sont pas autorisés à participer à des offres de valeurs numériques. Tous les défendeurs sont condamnés à payer solidairement plus de 4,5 M$ de gains «mal acquis» du PlexCoin.

Lacroix et Paradis-Royer sont aussi condamnés à une amende de 1 M$ au civil. Il est également interdit à Lacroix d'occuper de façon permanente les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'une entité cotée en bourse.

Le jugement oblige les défendeurs à renoncer à leurs droits sur la totalité des fonds d’investisseur saisis par un séquestre nommé par la Cour supérieure du Québec, totalisant environ 4 M$, ainsi que 800 000 $ de fonds d’investisseur détenus par des entités américaines.

Pour le moment, le Conseil prévoit coordonner toute distribution aux investisseurs lésés avec l'Autorité des marchés financiers du Québec.

En juillet 2017, l'Autorité des marchés financiers avait entamé son enquête à l'égard de PlexCoin en sollicitant aussi la collaboration de la SEC dans ce dossier. Cette enquête a mené à plusieurs ordonnances de blocage, interdictions d'opérations sur valeurs et procédures d'outrage au tribunal ainsi qu'à la nomination d'un administrateur provisoire.