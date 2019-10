Mûrs pour une nouvelle étape

Daniel Renaud marque une pause. À la barre des Cataractes de Shawinigan pour une troisième saison, Renaud a été au cœur de la reconstruction amorcée à son arrivée en Mauricie et le terme « difficile » n’a jamais fait partie du vocabulaire de l’organisation même si joueurs et entraîneurs ont mangé leur pain noir par moments.

« Je le mentionne régulièrement. Ça dépend toujours de comment tu définis le succès. Jamais on ne définissait le succès en termes de victoires. On voyait l’atteinte de nos objectifs dans des tranches de six matchs. Ça nous permettait de voir que nos joueurs allaient dans la bonne direction. »

« La philosophie de Martin [Mondou, le directeur général], c’est d’accepter, quand on reconstruit, de finir parmi les derniers pour deux ans », a lâché l’entraîneur-chef des Cataractes en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Force est d’admettre que cette stratégie commence à porter ses fruits en ce début de calendrier 2019-2020 où les Cataractes ont célébré trois fois dans leurs quatre premières sorties après deux ans dans les bas-fonds.

Excitation palpable Photo Didier Debusschère

Tout a commencé par les deux étonnantes victoires aux mains des puissants Huskies au premier tour des plus récentes séries. David contre Goliath, mais le négligé a réussi à gravir la moitié de la montagne contre toute attente.

« De les chauffer, ça a été le résultat de ces séquences de six matchs [...] Pour un adulte de 37 ans comme moi, on savait qu’on atteignait des résultats, mais pour des kids de 16-17 ans, de voir un certain résultat concret, ça devenait important », avoue aujourd’hui Renaud.

Ce n’est pas pour rien donc qu’une frénésie s’est installée dans les bureaux du Centre Gervais Auto depuis l’ouverture du camp d’entraînement. À n’en point douter, Shawinigan retrouvera avant longtemps un club aspirant aux grands honneurs.

« Depuis le jour un du camp d’entraînement, nous sommes excessivement excités. On a mis nos jeunes de 16 ans [l’an passé et il y a deux ans] dans des situations qu’ils n’étaient pas prêts à assumer, mais à 18, 19, 20 ans, ils seront prêts à nous faire gagner », a exposé Renaud, qui ne ressent pas de pression particulière à sa dernière année de contrat.

Ces jeunes, ce sont les Mavrik Bourque, Xavier Bourgault, William Cummings, Jérémy Martin et Charles Beaudoin, entre autres, qui ont vécu à la dure leurs premiers moments dans le circuit Courteau. « On voit que ces gars ont pris énormément de maturité et de confiance dans leur jeu ».

À ces noms s’ajoutent celui du Suisse Valentin Nussbaumer, qui amorce une deuxième campagne à Shawinigan après avoir été une sélection de septième ronde par les Coyotes de l’Arizona, et du Russe Vasily Ponomarev, considéré comme un potentiel choix de première ronde au prochain repêchage de la LNH.

Succès devant le filet

Renaud croit d’ailleurs que les performances extraordinaires de son gardien Antoine Coulombe, qui a établi une nouvelle marque pour le nombre de minutes sans accorder de but en début de campagne (191 min 01 sec) en signant notamment deux jeux blancs, ne sont pas étrangères à l’expérience acquise à 16 ans, l’an passé. Ce à quoi le principal intéressé acquiesce.

« C’est particulier, mais je pense un tir à la fois. C’est mon état d’esprit. J’ai eu un bon été, une bonne préparation physique, j’ai perdu du poids, j’ai amélioré ma technique et j’ai pris beaucoup d’expérience l’an passé en recevant plusieurs tirs et en ayant beaucoup de [temps] de glace. Ça m’a appris à gérer certaines situations », a reconnu le portier de Montmagny, qui a piqué la curiosité de quelques équipes de la LNH, selon son instructeur.

Un ajout de taille chez l’Océanic Photo courtoisie, Estacades

Après James Malatesta, Oscar Plandowski et Cameron Whynot, un autre récalcitrant de la cuvée 2019 a décidé de tourner le dos aux collèges américains. Charmé par l’organisation de l’Océanic de Rimouski, Zachary Bolduc fera ses débuts dans la LHJMQ vendredi soir, à Sherbrooke. La bombe a éclaté jeudi matin alors que Bolduc avait déjà amorcé son année scolaire à l’Académie Mount St. Charles, dans le Rhode Island, qui devait lui servir de tremplin en vue de faire éventuellement le saut dans la NCAA. Il a pris l’avion jeudi après-midi pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers en soirée. En dépit de ses intentions et du montant de 25 000 $ à débourser pour rompre ses liens avec son école, l’Océanic avait tout de même pris le pari de le choisir au 14e échelon du dernier encan midget, lui qui figurait au sixième rang parmi les plus beaux espoirs. Sa visite de 48 heures au camp de l’Océanic au mois d’août et un appel du légendaire Sidney Crosby ont toutefois changé la donne dans la tête du jeune attaquant de 16 ans originaire de Bécancour. « Les bonnes nouvelles s’accumulent. Alexandre Tanguay [propriétaire] a travaillé très fort avec la famille Bolduc. Des soirées télévisées comme celle de vendredi dernier [lors du retrait du chandail de Crosby] démontrent le sérieux de notre organisation », a commenté l’entraîneur-chef et directeur général, Serge Beausoleil. « C’est une énorme addition pour notre équipe. Un gars de notre top 6 qui s’alignera avec nous dès ce week-end. C’est un des meilleurs joueurs de son âge et un beau coup de manivelle pour nous, mais pour la LHJMQ. Alexis [Lafrenière] s’était bien occupé de lui lors de sa courte présence au camp d’entraînement. » Ancien coach élogieux À la barre des Estacades de Trois-Rivières avec lesquels Bolduc a récolté 54 points, dont 17 buts, la saison dernière, Frédéric Lavoie a sorti l’encensoir, lorsque joint par Le Journal. « Il est spectaculaire, les gens de Rimouski vont l’aimer. C’est un joueur super habile, qui a un bon coup de patin, un bon lancer, de bonnes mains et une bonne vision du jeu. Il peut contribuer offensivement assez facilement, il a un bon gabarit [6 pi]. C’est aussi quelqu’un qui n’aime pas perdre », a-t-il souligné.

Dans le calepin...

Mario Pouliot se retrouve dans l’eau chaude. L’entraîneur-chef et directeur général des Huskies fait face à deux chefs d’accusation pour avoir conduit son véhicule en état d’ébriété, selon les informations rapportées par Radio-Canada. Les faits reprochés se seraient déroulés dans la nuit du 23 au 24 février derniers, soit quelques heures après une retentissante victoire de 8-1 des Huskies contre les Cataractes à l’aréna Iamgold. L’homme de hockey aurait été intercepté lors d’un barrage routier au centre-ville de Rouyn-Noranda. Ni Pouliot, qui a mené les Huskies aux grands honneurs la saison dernière, ni la LHJMQ n’ont voulu commenter l’affaire qui sera de retour devant le tribunal le 7 octobre prochain.

Zachary L’Heureux connaît des débuts fulgurants dans l’uniforme des Wildcats de Moncton. La troisième sélection au total du dernier repêchage a rapidement fait sentir sa présence en marquant trois buts et en ajoutant six aides à ses cinq premières sorties. Produit des Grenadiers de Châteauguay, l’ailier de 16 ans a aussi décoché un impressionnant total de 23 tirs. De son côté, l’attaquant des Sea Dogs de Saint John’s, Joshua Roy, premier élu de la séance de sélection, a été moins spectaculaire. En quatre rencontres, le Beauceron a inscrit deux buts, alors que la formation du Nouveau-Brunswick a remporté deux victoires. C’est toutefois surtout au cercle des mises en jeu que la recrue s’est démarquée avec un pourcentage de réussite de 50 % en 22 essais. Quant à Justin Robidas, choisi au deuxième échelon par les Foreurs, il a réussi un but et deux passes en cinq matchs.

À 23 ans, l’ancien attaquant suédois des Remparts et des Cataractes, Dmytro Timashov, a gagné son poste avec les Maple Leafs et il s’est assuré de faire bonne impression dès son premier match en carrière, mercredi soir, récoltant une passe dans la victoire de 5-3 aux mains des Sénateurs d’Ottawa, à Toronto. Le petit joueur de 5 pi 9 po a été utilisé pendant 8 min 50 s, essentiellement sur le quatrième trio, par l’entraîneur Mike Babcock. Timashov, qui avait récolté 90 points à sa première campagne à Québec en 2014-2015, prouve ainsi que le travail paie toujours alors qu’il a rongé son frein au cours des trois dernières saisons dans la Ligue américaine.

Le face à face

Hendrix Lapierre Photo Didier Debusschère Saguenéens | Centre Matchs: 4 Buts: 0 Aides: 4 Points: 4 Différentiel: -1 Benoît-Olivier Groulx Photo d'archives, Jean-François Desgagnés Mooseheads | Centre

Matchs: 1

Buts: 1

Aides: 0

Points: 1

Différentiel: +3

73: C’est le nombre d’anciens joueurs de la LHJMQ qui font partie des alignements des 31 équipes de la LNH en ce début de saison dans le circuit Bettman. Le Lightning de Tampa Bay remporte la palme avec six joueurs qui sont passés par les rangs juniors québécois.

1000: Mario Durocher est devenu le quatrième entraîneur-chef à diriger plus de 1000 matchs dans la LHJMQ à la barre du Titan d’Acadie-Bathurst.