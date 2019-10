Octobre douillet: charbon, vignoble et thé

Dans les douze mois de l’année, le mois d’octobre est souvent associé aux fantômes et à l’horreur. Cependant, à mon avis, le dixième mois du calendrier est le plus douillet! Il n’y a rien de plus cocooning que la petite pluie, les plats réconfortants, le bon vin rouge et les boissons chaudes! C’est pourquoi, ce week-end, je vous propose trois activités très automnales à découvrir, un peu partout à Montréal. Charbon, vignoble et thé sont au rendez-vous.

MANGER : Le nouveau WESTWOOD Grill & Bar

Photo courtoisie

Je vous l’avoue : j’ai longtemps eu peur de Laval. Dans mon inconscient de Montréalaise farouche, j’ai longtemps cru que Laval rimait seulement au Carrefour (le gros centre d’achat) et aux chaînes de restaurants populaires. J’ai été toutefois surprise. Dans le trafic, je me suis rendue au nouveau resto-bar Westwood, situé tout près de la Place Bell et je dois dire que la formule est gagnante! D’abord, l’emplacement. Il n’y avait rien d’intéressant dans le coin. Puis, le décor d’influence Palm Springs. On a fait appel à nul autre que le designer Zébulon Perron, pour recréer l’ambiance californienne et floridienne. Aussi, les cordons bleus derrière le projet sont les talentueux Olivier Vigneault du Jatoba (un de mes restos préférés en ville) et Jonathan Fournier du Paradis BBQ. Finalement, le délectable menu terre et mer est surprenant. Tout est cuit au grill au charbon de bois. Si vous êtes un fan de viande rouge, optez pour le plat de New York Strip au charbon avec beure de bleu et épinards sauté au gingembre. C’est si réconfortant. Sinon, côté poisson, j’ai retrouvé le savoir-faire du chef Vigneault, avec la morue noire, servi avec purée de légumes racines et carottes nantaises au charbon. D’ailleurs, le serveur nous a précisé que tous les plats sont conçus pour être partagés. Cela explique les prix qui varient entre 12 et 22 dollars pour les entrées et 26 et 119 dollars pour les plats principaux. Bon appétit! (1950 Rue Claude-Gagné, Laval)

SORTIR : Visite dans le Vignoble Rivière du Chêne

Photo courtoisie

Avez-vous déjà fait l’expérience de visiter un vignoble québécois, durant l’automne? Encore une fois, avec ma co-pilote Waze, je me suis rendue sur la Rive-Nord, pour y faire la découverte du Vignoble Rivière du Chêne, située dans la région des Basses-Laurentides. J’ai adoré mon passage dans ce vignoble québécois, fondé par le vigneron passionné Daniel Lalande. Cette saison, le public est invité à vivre l’expérience des vendanges, qui comprend un court atelier d’initiation à la vendange manuelle, un dîner avec verre de vin, ainsi qu’une visite guidée du vignoble. En outre, pour les passionnés de vin, jusqu’au 15 octobre prochain, le vignoble ouvre les portes de son domaine, sa cuverie et son chai. À votre passage, vous devez absolument goûter à la bouteille de William blanc, dont les arômes dégagent des notes de poire, de fruits exotiques et d’agrumes. Ce fut un véritable coup de cœur! (Réservation obligatoire et coûts variables : 807 Chemin de la Rivière Nord, Saint-Eustache)

BOIRE : Le Festival du thé arrive enfin à Montréal

Photo courtoisie

Tout comme Oprah Winfrey, je suis une grande consommatrice de thés. Et si vous l’êtes tout autant, je suis bien heureuse de propager la bonne nouvelle de l’arrivée d’un premier Festival du thé à Montréal. Victime de son succès à Québec, lors des trois dernières années, l’événement se tiendra au Marché Bonsecours, ce samedi. Avec plus de 40 exposants, on pourra découvrir toutes les facettes de cette boisson chaude et rencontrer les artisans québécois passionnés qui œuvrent dans l’univers du thé. De plus, une multitude d’activités attendent les visiteurs, soient des ateliers de dégustation de Kombucha et de thés grands crus venus du monde entier, des conférences pour tout connaitre sur le thé, son histoire, ses origines et ses variantes ! (350 Rue Saint Paul Est, Montréal)