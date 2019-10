Pas trop de problème pour Bianca Andreescu

La Canadienne Bianca Andreescu a eu la vie relativement facile contre l’Américaine Jennifer Brady au troisième tour du tournoi de Pékin, jeudi.

Conséquemment, l’Ontarienne a gagné ses 17 plus récents duels et n’a pas perdu depuis la ronde des 16 à Miami, en excluant son forfait au deuxième tour de Roland-Garros.

La cinquième tête de série l’a emporté en deux manches de 6-1 et 6-3 pour prendre rendez-vous avec la Japonaise Naomi Osaka, quatrième favorite, en quart de finale. Cet affrontement mettra aux prises les deux dernières gagnantes du simple dames des Internationaux des États-Unis.

Andreescu n’a pas lésiné pendant le premier set, réalisant trois bris de service. Visiblement frustrée et déçue, sa rivale a d’ailleurs eu droit à un discours de son entraîneur entre les deux manches. Aussi, Brady s’est avérée beaucoup plus coriace au set suivant, se donnant une balle de bris au premier jeu, une autre au troisième et deux au cinquième. Cependant, la Canadienne a résisté à chaque occasion.

Bien servie par la force de ses coups, la gagnante a confirmé sa victoire sur sa deuxième balle de match.

La rencontre Andreescu-Osaka sera diffusée à la chaîne TVA Sports vendredi à 9 h. Les téléspectateurs souhaitant revoir sa performance de jeudi pourront le faire à 19 h, toujours sur TVA Sports.