PF Kid Ross

Pianotez « PF Kid » ou « Jules Falardeau » sur un moteur de recherche et vous dénicherez un document d’une quinzaine de minutes tout à fait magnétique. Jules, c’est le fils de Pierre la légende et, avec Frédéric Guindon, ils ont retrouvé Paul Ross au Témiscamingue.

Paul Ross avait été filmé et interviewé par Pierre Falardeau il y a une quarantaine d’années. Il avait 6 ans, assis près d’une clôture dans l’Est de Montréal, il mangeait du Kentucky et répondait aux questions avec, disons, une verdeur certaine, un niveau de langage de l’Est de Montréal. Je le connais, j’y ai nourri mon adolescence. Falardeau et son vieux chum Julien Poulin multiplient les questions et le kid, tout en se gavant de poulet et de Pepsi, est tout à fait hilarant. Il se retrouvera dans le film Pea Soup de Falardeau.