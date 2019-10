«Steven Guilbeault est le nouveau maquillage de Justin Trudeau», affirme Yves-François Blanchet

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a critiqué l’environnementaliste et candidat libéral Steven Guilbeault, ainsi que son chef, Justin Trudeau, jeudi matin.

M. Blanchet est revenu sur le premier débat de la campagne électorale de la veille en entrevue à QUB radio avec l’animateur Benoit Dutrizac.

«J’étais président du Jour de la terre de 2006 à 2008. Je suis un militant environnemental depuis longtemps. Steven Guilbeault, il était pour le Suroît, il était pour l’augmentation de 40% des gaz à effet de serre dans l’Ouest canadien. Steven Guilbeault est le nouveau maquillage de Justin Trudeau pour cacher ses propres erreurs en environnement», a affirmé M. Blanchet lors de son passage à l’émission Dutrizac, jeudi.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Yves-François Blanchet, sur QUB radio:

Travaux majeurs

Les travaux sur Hochelaga doivent débuter en juin 2020 et durer environ deux ans. Ils visent à élargir l’artère de quatre à six voies pour garantir la fluidité de la circulation durant les travaux de construction du tramway sur le boulevard Laurier. Ils pourraient «chevaucher un peu» les travaux majeurs en cours sur la route de l’Église située à proximité, a admis M. Normand.

En tout, la Ville veut acquérir l’équivalent d’une voie de circulation de 4 km (2 km de chaque côté). Les discussions, pour l’acquisition, ont débuté il y a un près d’un an et ont lieu avec des propriétaires commerciaux, privés et avec le gouvernement fédéral. Sauf exception, tout porte à croire que la Ville ne devra pas sortir l’arme de l’expropriation, a mentionné Rémy Normand.