Un évènement d’envergure pour décrocher l’emploi de vos rêves

CV, entrevue, tests... Nombreuses sont les étapes à franchir avant de décrocher un emploi. Encore faut-il trouver ce poste vacant!

Pour dénicher un défi qui convient réellement à votre profil, pourquoi ne pas visiter une foire de l’emploi comme L’Évènement Carrières?

Le 9 et 10 octobre prochains, le Palais des Congrès de Montréal vibrera au rythme de ce salon foisonnant d’opportunités professionnelles alléchantes.

Une offre variée

Pour célébrer ses vingt ans, L’Évènement Carrières s’offre une édition colossale : on y attend plus de 275 exposants et 10 000 emplois à combler!

Dans cette gigantesque foire de l’emploi, on retrouvera des postes à pourvoir pour tous les niveaux de formation. Et comme l’espace sera divisé selon les secteurs d’activité (Aérospatiale, Banque et finance, Santé, TI et génie, Commerce de détail...), vous pourrez aisément trouver des employeurs potentiels.

Deux nouveaux pavillons seront également inaugurés afin de permettre à ceux et celles qui s’intéressent à la vie de fonctionnaire de se renseigner sur cette avenue. De surcroît, comme de nombreux recruteurs de l’extérieur de Montréal seront présents, ce sera l’occasion de dénicher une affectation dans l’une des belles régions du Québec!

Vous cherchez plutôt à parfaire vos connaissances? De nombreux établissements offrant des formations pour adulte auront leur kiosque à L’Évènement Carrière. Des représentants seront sur place afin de vous aiguiller sur les meilleurs programmes et cours à suivre, et ce, quels que soient vos objectifs professionnels.

L’espace dédié à l’Immigration et l'aide à l’employabilité, quant à lui, pourra aider ceux et celles qui vivent des défis en ce qui concerne le réseautage, la recherche d’emploi ou même l’installation en sol québécois.

Des services gratuits pour les visiteurs

Durant les deux jours de L’Évènement Carrière, une dizaine de conférences totalement gratuites seront offertes aux visiteurs. Celles-ci porteront sur les rouages du marché du travail, les meilleures manières de se comporter lors d’une entrevue d’embauche et la croissance personnelle en entreprise - entre autres!

Enfin, une clinique de CV, un atelier de préparation à la prise de contact et à l’entrevue, des évaluations du niveau d’anglais et de français ainsi qu’un kiosque de photo professionnelle seront disponibles sur place.

Du réseautage en ligne

Afin d’optimiser votre expérience au salon, téléchargez l’application ECarrières, conçue spécifiquement pour l’évènement. Celle-ci vous permettra de réseauter avec les entreprises participantes avant, pendant et après la foire. Une fois votre profil créé, vous serez à même d’obtenir des rendez-vous avec des employeurs potentiels, et ce, directement au salon!

Cet automne, faites le grand saut et partez à la recherche d’un nouveau défi professionnel au salon Évènement Carrières!