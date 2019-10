Universités canadiennes: une étudiante sur quatre dit ne jamais utiliser le condom

Alors que le nombre de cas d’infections transmissibles sexuellement (ITS) a explosé dans les dernières années au Canada, un nouveau sondage mené dans les universités révèle qu’une jeune femme sur quatre n’utilise jamais le condom lorsqu’elle a des relations sexuelles.

L’étude commandée par le Conseil d'information et d'éducation sexuelles du Canada (CIÉSCAN), en partenariat avec le fabricant de préservatifs Trojan, laisse entendre par ailleurs que les jeunes hommes seraient un peu plus conscientisés par l’importance du petit bout de latex.

En effet, 19 % des hommes interrogés ont reconnu ne jamais porter de condom, ce qui demeure alarmant.

«Étant donné les taux très élevés d’ITS dans ce groupe d’âge et les faibles taux d’utilisation du condom, nous devons sensibiliser les étudiants canadiens des collèges et universités aux ITS et à la nécessité d’accroître les pratiques sexuelles moins risquées», a commenté par communiqué le Dr Alex McKay, directeur du CIÉSCAN.

Plus inquiétant encore: 65 % des femmes qui ont répondu à ce sondage en ligne affirment ne pas être concernées, ou même «pas du tout» préoccupées par les infections transmises sexuellement. L’insouciance serait donc en augmentation s’il faut en croire les données recueillies par la firme Léger. Effectivement, dans un sondage datant de 2013, elles étaient plutôt 59 % à avouer ne pas se soucier des ITS.

Pourtant, entre 2007 et 2016, les cas de chlamydia ont bondi de presque 50 % chez les 20-24 ans et les diagnostics de gonorrhée ont augmenté de 81 % dans le même groupe d’âge, comme l’a rappelé le CIÉSCAN. Ces infections peuvent avoir des conséquences, notamment sur la fertilité, si elles ne sont pas traitées. Elles peuvent heureusement être facilement détectées à la suite d’un dépistage.

«Les données du sondage nous disent que la raison la plus courante pour ne pas utiliser de préservatif est que les gens utilisent une autre forme de régulation des naissances, le plus souvent une méthode hormonale pour prévenir les grossesses, mais qui ne protège pas contre les ITS», a noté Sarah Joseph, directrice de la marque Church & Dwight, qui appartient à Trojan.

Au moins, les hommes semblent un peu plus préoccupés par le phénomène, peut-on constater à la suite de ce sondage réalisé auprès de 1472 universitaires âgés de 18 à 24 ans, de toutes les orientations sexuelles.

Alors qu’en 2013, 57 % ne se sentaient pas concernés par la transmission d’ITS, ils sont aujourd’hui 50 % à ne pas s’y intéresser.

Au-delà de ces données inquiétantes, 25 % des femmes et 28 % des hommes sondés ont tout de même affirmé qu’ils utilisaient toujours le condom lors de leurs rapports sexuels.