SCOLA, Dario



Le 28 septembre 2019, à l'âge de 93 ans, Dario Scola, né le 23 février 1926, à Falcade, BL (Italie) est décédé à l'hôpital Santa-Cabrini de Montréal, QC (Canada).Époux dévoué d'Erminia Scola; père aimant de Lorenzo (Anna Polito), Sandro et Paul (Josée Moisan); grand-père chérissant de ses petits-enfants, Alessandro (Catherine Lecours), Maria Cristina (Alejandro Gonzalez Lopez), Maryse (Maxime Martel) et Gabrielle; et fier arrière-grand-père d'Alicia.On se souviendra toujours de lui pour son amour de la vie et sa sagesse inspirante. Il sera regretté par tous ses parents, proches et lointains, ainsi que ses amis, qu'il a su toucher tout au long de sa vie.Puissent les heureux souvenirs de Dario vivre toujours, alors qu'il repose dans la paix éternelle.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 6 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi matin dès 8h30. Les funérailles seront célébrées le lundi 7 octobre 2019 à 10h en la chapelle du complexe et de là au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.