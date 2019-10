NADEAU (née Lacombe) Lucille



Le 30 septembre 2019, à l'âge de 83 ans est décédée Mme Lucille Lacombe, épouse de feu M. Claude Nadeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle et Yves, ses petits-enfants Jonathan, Vincent, Tommy-Lee et Émilie, ses arrière-petits-enfants Coralye, Charlie, Aimé, Loïc, Lily-Fée et Ariel ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 6 octobre 2019 de 13h à 17h à :505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le lundi 7 octobre 2019 à 11h en l'église St-Paul-de-Lacroix (10 215 avenue Georges-Baril, Montréal).Pour ceux qui le désirent, un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue ou à la Société canadienne du cancer serait apprécié.