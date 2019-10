Alex-Olivier Voyer vient hanter l’Océanic

RIMOUSKI | L’attaquant de 20 ans Alex-Olivier Voyer est venu hanter son ancienne équipe en marquant deux buts pour mener le Phoenix de Sherbrooke a un gain de 5-3 sur l’Océanic, vendredi soir en Estrie.

Voyer a marqué les deux premiers buts des siens, les deux en avantage numérique. « Nous avons commis beaucoup d’erreurs mentales. Le Phoenix a mieux joué que nous. Il faut accepter la défaite avec humilité. On s’est peut-être pensé un peu trop bon et on s’est fait battre. Le message c’est que les équipes sont dangereuses », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui a bien aimé le premier match de Zachary Bolduc, surtout son début de rencontre. « Par la suite, il a étiré quelques présences, mais ça demeure un très bon premier match ».

L’Océanic n’a pas mis de temps à s’imposer en début de match encore une fois grâce à Alexis Lafrenière qui s’est amené à pleine vitesse en échec-avant pour soutirer le disque au défenseur Olivier Crête-Belzile avant de battre le gardien Samuel Hlavaj à 4 : 58. Le nouveau venu Zachary Bolduc a décoché un tir des poignets parfait pour doubler l’avance de l’Océanic. Un autre but sans aide. Il a récupéré une rondelle libre avant de dégainer à la vitesse de l’éclair.

Deuxième période toute à l’avantage du Phoenix qui a profité de cinq supériorités numériques pour marquer quatre buts sans riposte, dont trois avec un homme en plus, les deux premiers par Voyer, qui a profité de savantes mises en scène de Samuel Poulin. Jaxon Bellamy et Gregory Kreutzer ont aussi battu le gardien de l’Océanic Colten Ellis. En fin de période, Serge Beausoleil a réuni Bolduc à Lafrenière et Zavgorodnyi et Bolduc a bien failli réduire l’écart à un but. Jeffrey Durocher a jeté les gants face à Alexandre Joncas.

Lafrenière expulsé en fin de match

En début de 3e période, ce fut au tour de l’Océanic de profiter d’un avantage numérique pour réduire l’écart à un but par l’entremise de Zavgorodnyi (4e) qui a complété les efforts de Lafrenière et Paré. En fin de match, Félix Robert a donné deux buts d’avance aux locaux en double supériorité numérique. Avec quelques secondes à faire à la rencontre, le capitaine de l’Océanic, Alexis Lafrenière, a écopé d’une pénalité de 10 minutes pour inconduite et une extrême inconduite de partie pour ses propos avec les officiels.

L’Océanic poursuit son voyage de trois matchs en trois jours sur la route samedi à Blainville-Boisbriand.