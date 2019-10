Carte postale de Toscane #2

Chianti Classico Riserva 2015, San Felice, Il Grigio da San Felice

26,85 $ - Code SAQ : 703363 – 13 % - 1,8 g/l



Les vignerons de Castelnuovo Berardenga se définissent comme « les plus Siennois » du Chianti Classico. C’est leur façon bien à eux de rappeler à la blague (ou pas) que leur histoire et celle de leur ville, Sienne, se distingue de celle de Florence, la cité rivale du nord de la Toscane.

Ne serait-ce que par sa taille, San Felice est un monument de Castelnuovo Berardenga. Cet ancien village étrusque devenu propriété privée abrite, entre autres, un hôtel Relais et Château, un vignoble de plus de 150 hectares et un vignoble expérimental de 1,6 hectares où sont menés différents projets de recherche visant à préserver la diversité génétique des cépages toscans.

Plutôt que de sauter dans le wagon du modernisme, comme nombre de ses confrères, Leonardo Bellacini reste fidèle à un style très classique, même pour sa cuvée Riserva. Si vous aimez le profil classique du sangiovese de Toscane, vous ne serez certainement pas déçu par la densité et la plénitude de ce vin. D’autant plus que le 2015 semble avoir profité des largesses d’un été chaud, sans verser dans les excès capiteux. Un chianti classico très digeste, juste assez corsé et long en bouche. L’exemple même du rouge qui prend toute sa valeur à table.



$$ ½ - ★★★ ½





★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.