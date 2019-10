RIOPEL, Olier



À L'Épiphanie, le 30 septembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Olier Riopel.Il laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Desneiges (feu Claude), Marcel (feu Laurette), Sylvianne, Nicole (Maurice), son beau-frère Jacques (feu Mélodia), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé aux:5, RUE LEBLANC, L'ÉPIPHANIELes funérailles auront lieu lundi le 7 octobre à 11h en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Heures des visites: dimanche de 14h à 17h et de 19h à 22h et lundi dès 9h.