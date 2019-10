«Ce rôle a été un tournant dans ma vie» - Mélissa Désormeaux-Poulin

L’avocate Ariane Beaumont a marqué tant les téléspectateurs que son interprète, et c’est avec un léger pincement au coeur que la comédienne a dû tourner la page sur ce chapitre de sa vie. Elle a toutefois de quoi se réjouir, puisque dès l’hiver, on pourra la voir incarner un tout nouveau personnage dans la série «Épidémie».

Mélissa, qu’est-ce que ça t’a fait d’apprendre la fin de «Ruptures»?

Ce n’est pas rien de fermer les livres après cinq saisons. Ç’a été un tournant dans ma vie d’avoir joué Ariane Beaumont, alors j’ai eu de la peine quand on me l’a annoncé. J’ai aussi eu de la peine à laisser tous les camarades avec qui j’ai travaillé, car on a bâti quelque chose ensemble. Il faut que je laisse aller, mais c’est sûr que ça me fait quelque chose.

Raconte-moi comment s’est déroulée la toute dernière journée de tournage...

Je te dirais que, les quatre derniers jours, sur le plateau, il y avait comme une relâche, une fébrilité. On avait des fous rires pour rien. Moi, quand je fais Ariane, je suis hyper concentrée parce qu’elle a tellement de choses à dire, il y a tellement d’informations techniques... Mais, les derniers jours, je partais dans ma bulle, j’avais des fous rires avec Isabel Richer, j’étais plus fébrile que d’habitude. Chaque fois que je terminais une scène avec un des personnages que je n’allais plus voir, j’avais un peu de peine, même si je me disais qu’il ne fallait pas que j’aille là-dedans. Je pensais que je disais en quelque sorte bye-bye à cette personne-là.

Quelles ont été les réactions des gens depuis qu’ils ont appris que «Ruptures» en était à sa dernière saison?

Je pense que les gens qui ont suivi «Ruptures» sont bien attachés à Ariane et aiment l’émission, mais je pense que c’est parfait que ça finisse là. On a fait le tour, on n’a pas étiré, mais, oui, les gens sont tristes.

Quel était l’aspect de la personnalité d’Ariane que tu aimais le plus jouer?

Ariane a fait partie de pratiquement toutes les scènes, et j’avais accès à tout le monde. Je pense que c’est ce que j’aimais. J’avais la chance de faire avancer l’histoire, d’être le fil conducteur de cette série-là, parce que j’avais l’opportunité de jouer avec toutes sortes de comédiens. C’est sûr que ça va me manquer.

As-tu des points communs avec ton personnage d’Ariane?

Pas pantoute! Elle est bien plus intelligente et solide que moi. Ariane est une cérébrale et elle se fout un peu de ce que le monde pense, elle va aller jusqu’au bout. Moi, je ne suis pas comme ça, je vais demander l’avis de tout le monde. Par contre, pour ce qui est de protéger les enfants, on se ressemble plus. Ariane souhaite protéger les enfants parce qu’elle a vécu quelque chose d’intense quand elle était jeune. Moi aussi, c’est quelque chose qui me tient à coeur. J’adore les enfants, je ferais n’importe quoi et j’ai vraiment un côté maman. Moi, dans la vie, quand je marche dans la rue et que je vois un enfant qui se fait crier après, je m’arrête et je lui demande s’il est correct. Je fais quand même ma petite lionne, je me mêle de ce qui ne me regarde pas quand on parle des enfants. Je deviens très très vigilante, je m’en mêle, j’écoute la discussion. Je n’ai pas peur de prendre la parole parce que, souvent, les enfants ne peuvent pas le faire. Je dirais donc que c’est mon point commun avec Ariane.

Quand tu repenses à toutes ces années, y a-t-il des moments qui sont vraiment bien gravés dans ta mémoire?

J’en ai plusieurs, j’ai pu jouer toutes sortes d’affaires, mais je me souviens de ma première plaidoirie. C’était la première fois que je faisais ça, et ce genre de monologue qui dure deux minutes, pour moi qui n’ai jamais fait de théâtre, m’a rendue nerveuse comme jamais. Je vais m’en souvenir toute ma vie! Ensuite, il y a eu des scènes marquantes avec les enfants, des scènes de nuit où l’enfant était vraiment fatigué, mais je dirais que la prise d’otage avec l’enfant, ç’a été bien difficile. Je l’ai encore dans la tête. Et dans la première saison, j’allais chercher un enfant dans un logement très sale, c’est une autre scène que j’ai en mémoire.

Tu as donc dit adieu à Ariane, mais on ne s’inquiète pas trop pour toi, car tu rebondis toujours d’un rôle à l’autre, avec des personnages différents!

Hé! Ça, il faut toucher du bois, on ne sait jamais...

Pense à ton personnage dans «Mensonges»!

Ah, ça, c’est tellement cool à faire! Mais il y a un an et demi que ç’a été tourné.

Et si on parlait de ta nouvelle série? On va te voir dans «Épidémie» cet hiver à TVA...

Oui, on a commencé les tournages. Je joue une urgentologue, une femme qui vit sa vie comme bon lui semble. Elle est très libre. Nous sommes en tournage jusqu’à la fin d’octobre, et j’ai l’occasion de jouer beaucoup de scènes avec Julie Le Breton, Gabriel Sabourin et tout le personnel de l’hôpital.

Tu n’as retrouvé personne de l’équipe de «Ruptures» sur ce plateau?

Non, vraiment pas, et il y a beaucoup de comédiens avec qui je n’avais jamais joué, entre autres, Julie. Je suis vraiment heureuse. Un autre beau rôle!

Tu as manifestement du plaisir à exercer ton métier...

Oui, j’ai du travail, et j’aime vraiment ça, faire ma job. Je l’aime pour vrai, je la fais pour les bonnes raisons. Ça fait déjà 30 ans que je fais ça.

Y a-t-il des rôles que tu rêves de jouer depuis longtemps?

Je pense que les rôles viennent quand on est prêt à les faire. Je le dis souvent, j’aimerais jouer la folie, celle qu’on ne comprend pas toujours, celle qui est sur la ligne entre la réalité et la folie. J’aimerais bien ça.

Tu parlais d’enfants un peu plus tôt... Quel genre de mère es-tu pour tes filles? La maman cool ou leur amie?

J’essaie d’être un mélange des deux, mais je pense que je suis pas mal la maman. C’est bien plus facile de laisser aller que d’encadrer, alors j’essaie d’encadrer, même si ce n’est pas toujours l’affaire que je voudrais faire. Je pense que, comme parent, c’est notre devoir d’être là et de laisser une certaine liberté aux enfants. Donc, je dirais que je suis plutôt une maman encadrante, aimante et vraiment présente, je fais plein d’activités avec mes filles.

Et quand tu les regardes aller, te revois-tu quand tu étais enfant?

C’est sûr, mais je vois aussi beaucoup leur père. Je me rappelle comment j’étais, et elles sont différentes, peut-être plus indépendantes que je ne l’étais.

T’arrive-t-il de t’inquiéter pour tes filles avec l’état de la planète, les changements climatiques, la communication qui a changé depuis l’ère des cellulaires?

J’essaie de ne pas être trop inquiète, mais c’est sûr que l’avenir me préoccupe malgré tout. Je ne trouve pas ça rassurant, entre autres, de voir notre planète qui se réchauffe. Je vois aussi les jeunes qui se parlent moins, et ça m’attriste un peu. Ce n’est pas la généralité, ils ne sont pas tous sur leurs cellulaires, alors j’essaie de faire de bons humains et de faire en sorte que mes filles soient remplies d’amour. Je me dis qu’ainsi, elles vont contribuer à faire une société meilleure. Sinon, il reste que je trouve que l’avenir est incertain. Je ne leur fais pas croire que tout va bien.

Quelles sont les choses que ton conjoint et toi avez inculquées à vos filles?

La base, soit être présent et leur donner de l’amour, c’est vraiment la chose la plus importante pour moi. C’est sûr qu’on vient de deux familles complètement différentes, et je pense qu’on donne le meilleur de ce qu’on a eu.

Tu as commencé très jeune dans le métier, tes filles vont-elles suivre tes traces?

J’ai commencé à cinq ans; j’ai fait quelques publicités, puis j’ai joué dans «Jamais deux sans toi». Et pour répondre à ta question, ma plus vieille aime bien ça, et la petite aussi. Les deux ont ça dans le sang.

En terminant, tu es porte-parole depuis six ans de la Fondation Marie-Vincent, qui vient en aide aux enfants et aux adolescents victimes de violence sexuelle.

Oui, et le 7 novembre aura lieu une belle soirée, un événement très accessible, et on souhaite ratisser large. C’est un super party. On n’a pas souvent l’occasion d’aller danser et d’aller fêter pour une bonne cause, et c’est la jeune vingtaine-trentaine qui va faire un party pour amasser des fonds. Léane Labrèche-Dor est la marraine de la soirée OMBRÉ.

«Ruptures», lundi 21 h, à Radio-Canada. «Mensonges», mercredi 21 h, à TVA. Pour plus de détails sur la soirée OMBRÉ au profit de la Fondation Marie-Vincent: marie-vincent.org .

Des adieux émouvants

Il y a quelques semaines, tout juste avant la présentation de deux épisodes de la nouvelle saison de «Ruptures» aux journalistes, la productrice Fabienne Larouche a annoncé que cette cinquième saison était la dernière de la série. Au moment de remercier la vedette principale, Mélissa Désormeaux-Poulin, Fabienne, la voix étranglée par l’émotion, est à peine parvenue à dire merci à la comédienne, qui avait elle aussi les yeux embués.

«C’est la première fois de ma carrière que ça me fait autant de peine de quitter un personnage», nous a-t-elle confié au cours de l‘entrevue.