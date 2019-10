Chianti Classico: joyau de Toscane

Un peu plus de 300 ans après que le Duc Cosimo III de Medici en eut défini les premières limites géographiques, les vignerons du Chianti Classico s’affairent à un nouveau chantier qui pourrait changer l’image du rouge le mieux connu de Toscane.

Le vignoble du Chianti Classico est l’une des plus anciennes appellations viticoles du monde. Aujourd’hui, le vin de cette grande appellation viticole est plus complet que jamais, rivalisant sans peine avec les autres ténors italiens. Seule ombre au tableau : son nom. Trop de consommateurs confondent encore les appellations « Chianti Classico », limitées à une poignée de communes du noyau

historique, et le simple « Chianti », une appellation générique dont le territoire est plus vaste et dont les vins sont, en général, nettement moins qualitatifs.

FAIRE RAYONNER L’HÉRITAGE

Dans une nouvelle tentative de se distinguer de cette appellation homonyme qui nuit à son rayonnement, le Consorzio del Vino Chianti Classico planche depuis quelques années sur un projet de sous-appellations, qui permettrait aux domaines d’ajouter sur l’étiquette de leurs vins des mentions géographiques plus spécifiques – Greve in Chianti, San Donato, Panzano et autres communes.

Vue d’ici, l’idée peut sembler sans grande importance, mais lorsqu’on circule à travers ces petites communes du centre de la Toscane, entre Florence et Sienne, on comprend mieux la démarche du consorzio. Non seulement le paysage varie beaucoup d’un secteur à l’autre, entre les basses collines de Castelnuovo Berardenga et le relief plus accidenté de Greve, de Radda et de Panzano, mais chacune de ses communes porte aussi une histoire singulière, cousue de longue tradition pastorale, de récits de guerres et autres anecdotes impliquant tantôt les Médicis, Michel-Ange, de Vinci et autres personnages célèbres de la renaissance toscane.

Le projet n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements, mais alors qu’ils tentent d’en jeter les bases, les vignerons de chacune des sous-appellations en devenir se fédèrent, ils échangent, ils goûtent les vins de leurs collègues et apprennent à mieux connaître leurs voisins. Et tous

reconnaissent déjà qu’en soi, ils en sortent gagnants.

Chianti Classico 2017, San Felice (Castelnuovo Berardenga)

Photo courtoisie, SAQ ★★½ | $$

Bien qu’il soit issu d’un millésime difficile en Toscane, où la canicule a été suivie d’une vague de froid et de pluie, ce 2017 n’en demeure pas moins un bel exemple de chianti de forme classique. Peut-être pas le plus généreux des dernières années, mais digeste et tout à fait agréable à table avec des pâtes aux tomates.

13 % Italie | Vin rouge | 19,15 $ | 2,5 g/l

Code SAQ : 245241