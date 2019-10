Destitution de Trump: les SMS qui confortent les soupçons démocrates

WASHINGTON | Une série de SMS échangés par des acteurs-clés de l’affaire ukrainienne sont venus alimenter la procédure de destitution engagée par les démocrates américains à l’encontre de Donald Trump.

C’est Kurt Volker qui a fourni ces documents aux commissions parlementaires qui enquêtent sur les soupçons de pressions exercées par le président des États-Unis sur son homologue ukrainien Volodomyr Zelensky afin qu’il enquête sur Joe Biden, bien placé pour affronter le milliardaire républicain l’an prochain dans la course à la Maison-Blanche.

Kurt Volker, diplomate respecté, était jusqu’à la semaine dernière le représentant spécial des États-Unis pour les négociations ukrainiennes. Il a démissionné dès qu’il a été convoqué par le Congrès pour une audition qui s’est déroulée jeudi à huis clos, pendant huit heures.

Les chefs de file démocrates ont ensuite rendu publics dans la nuit une partie des SMS.

Ils montrent, a minima, que Washington a demandé à Kiev, comme condition préalable à une visite du chef de l’État ukrainien à la Maison-Blanche, d’enquêter d’une part sur les activités du fils de Joe Biden en lien avec le groupe gazier Burisma, et d’autre part sur une prétendue ingérence ukrainienne dans le scrutin américain de 2016.

19-20 juillet: avant l’appel Trump-Zelensky

Des diplomates américains, étrangement épaulés par l’avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, préparent un possible coup de fil entre les deux présidents, en contact avec un proche conseiller de Volodomyr Zelensky, Andreï Yermak.

« Le plus important, c’est que Zelensky dise qu’il aidera l’enquête », affirme Kurt Volker le 19 juillet au chargé d’affaires américain à Kiev, Bill Taylor, et à l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’Union européenne Gordon Sondland, très impliqué dans le dossier ukrainien.

Bill Taylor, le lendemain:« Le président Zelensky tient à ce que l’Ukraine soit prise au sérieux, et ne soit pas un simple instrument de Washington et ses jeux politiques internes en vue de la réélection ».

25 juillet: rencontre à la Maison-Blanche si Kiev enquête

Juste avant l’appel Trump-Zelensky, Kurt Volker dit à Andreï Yermak, conseiller du président ukrainien, surnommé « Z » dans les échanges: « Entendu à la Maison-Blanche. Si le président Z convainc Trump qu’il va enquêter, découvrir ce qui s’est passé en 2016, nous trouverons une date pour une visite à Washington. Bonne chance!”.

Mi-août: la déclaration

Les Américains demandent désormais aux Ukrainiens de préparer « un projet de déclaration » dans laquelle ils s’engageraient à mener les enquêtes voulues par Washington, en échange d’une date pour la visite à la Maison-Blanche.

Kurt Volker, le 9 août, à ses collègues diplomates et à Rudy Giuliani: « Peut-on se parler au téléphone pour que je sois sûr de bien conseiller Z sur ce qu’il doit dire? »

Andreï Yermak à Kurt Volker, le lendemain: « Dès qu’on aura une date, on convoque un point presse pour annoncer la prochaine visite et présenter la vision d’un nouveau départ pour les relations USA-Ukraine, y compris, entre autres choses, des enquêtes sur Burisma et l’ingérence électorale ».

Kurt Voler partage ensuite un projet de déclaration ukrainienne le 13 août avec ses collègues américains. « Nous entendons lancer et faire aboutir une enquête transparente et impartiale sur tous les faits et événements connus, y compris ceux impliquant Burisma et les élections américaines de 2016 ».

Septembre: la suspension de l’aide, un moyen de pression?

Le chargé d’affaires américain en Ukraine commence à faire état de ses interrogations sur les raisons d’une suspension de l’aide sécuritaire américaine, décidée par Donald Trump, qu’il voit comme un moyen de pression pour obtenir l’enquête sur les Biden.

Le 1er septembre, Bill Taylor demande: « Est-ce que nous disons désormais que l’aide en matière de sécurité et la rencontre à la Maison Blanche sont conditionnées aux enquêtes? »

« Appelle-moi », lui répond seulement Gordon Sondland.

Le plus haut représentant américain en poste à Kiev, qui est un diplomate de carrière et n’est pas issu d’une nomination politique, s’inquiète encore plus explicitement le 9 septembre: « Comme je l’ai dit au téléphone, je trouve ça dingue de suspendre l’aide sécuritaire en échange d’un coup de main pour une campagne politique ».

Réponse de Gordon Sondland, qui est lui un homme d’affaires républicain nommé comme ambassadeur auprès de l’UE après avoir été un important donateur de la campagne Trump: « Bill, je pense que vous avez tort concernant les intentions du président Trump. Le président a été très clair, pas de contrepartie, d’aucune sorte. » Puis il ajoute: « Je suggère que nous arrêtions ces échanges par SMS ».