Il veut de l’aide pour vivre, pas pour mourir

Atteint de dystrophie musculaire et contraint de vivre en CHSLD, un homme de 42 ans est déçu de voir que le gouvernement du Québec ne fera pas appel du jugement sur l’aide médicale à mourir et il continue d’interpeller les partis fédéraux.

Jonathan Marchand aurait souhaité que Québec et Ottawa fassent appel du jugement Baudouin, rendu en septembre dernier. Le gouvernement Legault a fermé la porte hier et mercredi, lors du Face-à-Face à TVA, seul le conservateur Andrew Scheer a penché pour un appel du jugement.

Avec ce jugement, il serait plus facile pour lui de mourir que de vivre. Pour M. Marchand, il s’agit d’un « non-sens ». Il se rendra la semaine prochaine à l’hôtel du Parlement pour se faire entendre.

« Ce qui est encore plus décevant, c’est qu’il n’y ait aucune proposition sur la table pour accorder de l’aide aux gens qui en ont besoin pour vivre. Non seulement Québec ne fait pas appel, mais il n’y a aucune mesure qui est proposée », a-t-il poursuivi.

M. Marchand considère que sa place n’est pas dans un CHSLD et il veut en sortir. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 3203 personnes âgées de 64 ans et moins vivaient dans un CHSLD au Québec, au 31 mars 2018.