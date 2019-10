Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Garde-fou de Mat Vézio

Mat Vézio, ancien membre de Mille Monarques, a lancé la semaine dernière son deuxième album solo. L’auteur-compositeur-interprète a choisi d’aborder le thème de l’amitié, sous toutes ses formes, pour cet opus de neuf titres. L’album réalisé par Navet Confit contient des collaborations avec Laurence-Anne, Laura Cahen et Elisapie.

Sorti le 4 octobre

Je sors

Spectacle

Parallel Universe

L’Abreuvoir célèbre ses 10 ans d’existence. Pour l’occasion, le bar a organisé des soirées spéciales tout au long de la semaine et mettra en place un nouveau menu concocté par Chef Denis. Ce soir, Parallel Universe montera sur scène pour jouer les plus grands succès des Red Hot Chili Peppers. La soirée ce terminera avec un karaoké animé par Michel Kunta.

Ce soir à 21h à l’Abreuvoir, 403 rue Ontario Est

Festival

Carnaval des Couleurs

L’événement qui souhaite rassembler les communautés multiethniques et LGBTQ+ de Montréal, le Carnaval des couleurs, débute aujourd’hui. Le coup d’envoi officiel sera donné par Élizabeth Blouin-Brathwaite et Normand Brathwaite ce soir. Marie-Josée Lord ainsi que la troupe de cirque Kalabanté offriront une prestation. Le danseur asiatique Narcissé et le groupe de musique latine Sol Del Pacifico Latin Band seront aussi des artistes qui performeront aujourd’hui.

Dès aujourd’hui à 12h à la Grande-Place du Complexe Desjardins, 150 rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma

Carré St-Louis – Une histoire populaire

Ce documentaire d’Hélène Choquette nous amène au Carré Saint-Louis et nous fait découvrir son histoire. Ce lieu a inspiré plus d’un artiste québécois, Émile Nelligan et Dany Laferrière entre autres. Un hommage poétique à ce petit parc urbain de Montréal.

Ce soir à 18h à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Lancement

Je viens d’ici de Kaïn

Pour célébrer ses 20 ans, Kaïn a fait paraître un album double vendredi qui comprend 10 nouvelles chansons et 10 reprises de succès de Paul Daraîche, 2 Frères et Laurence Jalbert, pour ne nommer que ceux-là. Les membres du groupe feront le lancement officiel ce soir à Montréal avec quelques invités-surprises. Ça promet d’être une belle soirée!

Ce soir à 19h30 au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

Performance

Numain

Stéphane Crête est seul sur scène avec une poupée en silicone dans ce deuxième spectacle solo pour l’artiste. Il y explore des thèmes qu’il aime aborder : la transgression des convenances morales, la transe et les états altérés de conscience. Ainsi, il soulèvera quelques questions éthiques et morales à travers des moments parfois absurdes, parfois irréels ou encore dramatiques.

Ce soir à 19h à la Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Je reste

Livre

Perruche

La courte échelle a fait paraître récemment un recueil de poésie pour les enfants de neuf ans et plus. Virginie Beauregard D. a écrit les poèmes qui traitent d’animaux, de mort et de deuil et d’imagination. Il s’agit d’un beau livre pour initier nos jeunes à cet art.

Sorti en octobre

Télé

Le rêve de Walaa

Ce documentaire de Christy Garland met en vedette une jeune Palestinienne qui rêve de se joindre aux forces de sécurité de son pays. Walaa a été élevée dans un camp de réfugiés en Cisjordanie alors que sa mère était en prison. Son caractère très impulsif lui jouera des tours lors de sa formation.

Ce soir à 20h sur Planète+

Livre

Collection de jeux en collaboration avec la Fondation cancer du sein du Québec

À l’occasion du mois rose, les Éditions Goélette ont fait paraître récemment quatre nouveaux livres de jeux : Mots cachés, Mots croisés, Mots entrecroisés et Grilles de sudoku. Pour chaque titre vendu, 0,75$ seront remis à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Sorti le 27 septembre