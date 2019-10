La charge de travail des médecins est-elle trop lourde?

Les médecins canadiens travaillent en moyenne près de 50 heures par semaine, selon une nouvelle étude qui fait un lien entre les conditions de travail et le fort taux d’épuisement au sein de la profession.

C’est en tout cas le constat que fait l’Association médicale canadienne (AMC), qui représente les médecins dans l’ensemble du pays, à la suite d’un sondage effectué auprès de ses membres.

Les répondants ont affirmé travailler en général 48 heures par semaine. Lorsqu’on ne s’intéresse qu’aux médecins résidents, qui sont encore en formation, ce chiffre grimpe à 58 heures.

Ces données ne tiennent par ailleurs pas compte du temps de garde, c’est-à-dire le temps de congé durant lequel les médecins peuvent toujours être appelés à retourner au travail, si nécessaire. Selon l’AMC, les médecins sont sur appel presque 30 heures hebdomadairement, en moyenne.

Par ailleurs, ce sondage, mené en ligne auprès de 3000 participants, révèle que plus d’un médecin sur deux est insatisfait de «l’efficience des ressources» dans son milieu de travail.

On constate tout de même que ceux qui occupent une fonction administrative sont trois fois plus nombreux à trouver efficace leur environnement de travail, alors que les médecins qui pratiquent dans les hôpitaux sont généralement plus critiques, particulièrement ceux qui travaillent en chirurgie.

Autre statistique inquiétante: 38 % des médecins reconnaissent qu’ils n’ont pas trouvé un juste équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Pour l’AMC, toutes ces données permettent de mieux cerner les domaines où il faut intervenir pour réduire le fort taux d’épuisement professionnel chez les médecins; l’an dernier, une étude indiquait que près d’un médecin canadien sur trois en présentait des symptômes sévères.

«Je pense que le défi consiste maintenant à apporter des changements réels dans nos milieux de travail», a commenté la Dre Caroline Gérin-Lajoie, vice-présidente Santé et bien-être des médecins à l’AMC, qui espère que les directions d'hôpitaux prendront cette étude au sérieux.

Cordonniers mal chaussés?

Les médecins ont beau veiller à la santé de leurs patients, plusieurs ne se préoccupent pas assez de la leur, peut-on conclure en lisant cette étude publiée vendredi.

Un répondant sur deux a avoué ne pas faire assez d’activité physique et un sur cinq a dit ne pas manger sainement.

Si l’accès à un médecin généraliste reste difficile, il l’est aussi pour les gens de la profession.

Près de 20 % des répondants ont confié ne pas avoir de médecin de famille.