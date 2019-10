La Cour suprême se penchera sur la question de l'avortement

La question de l'avortement s'est invitée dans la campagne canadienne depuis que le chef Andrew Scheer a reconnu être pro-vie, mais le débat sur l'accès à l'avortement est toujours très actif aux États-Unis. Si pour l'instant l'avortement est toujours légal, les tentatives d'en restreindre l'accès se multiplient. Cette fois, c'est une loi de la Louisiane qui est au cœur du litige.

L'élection de Donald Trump et le maintien d'une majorité républicaine au Sénat ont semblé fouetter les ardeurs des partisans pro-vie. Toujours très actifs, ils ont apprécié les dernières nominations à la Cour suprême. Dans ce dossier, les élus ont livré la marchandise en ouvrant la porte du plus haut tribunal aux juges Neil Gorsuch et Anthony Kavanagh. Je rappelle qu'avec ces nominations, cinq des neuf juges sont considérés comme des conservateurs et quatre seraient plus progressistes.

Le dossier qu'on étudiera sous peu est celui d'une loi de la Louisiane qui exige qu'un médecin pratiquant un avortement soit lié à un hôpital qui se situe à moins de 50 kilomètres du lieu de l'opération. Si on tranche en faveur de cette loi, l'État ne disposerait plus que d'une seule clinique.

Une loi du Texas qui reposait sur le même principe avait été rejetée par le plus haut tribunal en 2016. L'issue du présent recours est donc incertaine.

À quel point cette vague de restrictions dans les États est-elle forte? Voici une liste des États qui en ont appliqué récemment:

Louisiane

Alabama

Ohio

Kentucky

Mississippi

Géorgie

Utah

Arkansas

Missouri

D'autres États envisagent de le faire sous peu:

Floride

Maryland

Minnesota

Tennessee

Virginie-Occidentale

Caroline du Sud

On constate donc rapidement à quel point la décision de la Cour suprême soulève des passions, autant dans le clan des pro-vie que dans celui des pro-choix. Peu importe l'issue de cette bataille, il ne faut pas s'attendre à ce que la guerre se termine. Plus motivés que jamais, les pro-vie espèrent éventuellement faire renverser le célèbre jugement Roe v. Wade qui autorisait le recours à l'avortement en 1973.

De toutes les décisions prises par le président Trump, les nominations des juges Gorsuch et Kavanagh sont celles qui affecteront le plus la vie de nos voisins américains à court et moyen terme.