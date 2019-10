La piqûre du jeu

« Je me sens bien. D’habitude, je n’aime pas quand les choses se finissent dans la vie. On a commencé le tournage de la troisième saison avec une certaine nostalgie, mais on l’a savouré et on a tous eu du fun. Il y a quelque chose de triste, mais aussi de serein parce que ces souvenirs et ces amitiés existent pour le reste de mes jours », confie-t-elle.