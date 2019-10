Quoi de mieux que des brownies décadents pour recevoir la famille et faire plaisir à tout le monde ? Mon secret pour qu’ils soient moelleux et savoureux sans mettre trois tonnes de beurre ? L’addition d’une bonne bière brune québécoise à la pâte. Avec ses notes boisées et caramélisées, cet ajout donnera beaucoup de personnalité à vos brownies !

Portions : 16

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 45 minutes